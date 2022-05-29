Minggu, 29 Mei 2022
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Klasemen MotoGP Usai Balapan di Mugello: Quartararo Tetap Teratas

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Nurdin Saleh

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    Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. REUTERS/Pedro Nunes

    Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. REUTERS/Pedro Nunes

    TEMPO.CO, Jakarta - Posisi tiga besar klasemen pembalap MotoGP tak berubah setelah balapan Grand Prix Italia di Mugello usai, Ahad, 29 Mei 2022. 

    Fabio Quartararo kian kokoh di puncak klasemen pembalap setelah finis kedua di Mugello. Pembalap Moster Yamaha itu mengemas nilai 122, unggul delapan poin dari Aleix Espargaro (Aprilia) yang finis ketiga di Italia.

    Enea Bastinaini (Gresini Racing) gagal dinis di Mugello. Namun, posisinya di urutan ketiga klasemen belum tergeser. Ia mengemas nilai 94.

    Francesco Bagnaia yang menjuarai GP Italia mengalami peningkatan posisi. Ia naik dari urutan ketujuh ke urutan keempat. Pembalap Duati Lenovo itu mengemas nilai 81.

    Marc Marquez yang finis ke-10 di GP Italia mengalami perbaikan peringkat. Pembalap Repsol Honda itu naik satu strip ke urutan kesembilan dengan nilai 60.

    Hasil Balapan MotoGP Italia

    No PembalapTim
    1Francesco Bagnaia  Ducati Lenovo (GP22)
    2Fabio QuartararoMonster Yamaha (YZR-M1)
    3Aleix EspargaroAprilia Factory (RS-GP)
    4Johann ZarcoPramac Ducati (GP22)
    5Marco BezzecchiMooney VR46 Ducati (GP21)*
    6Luca MariniMooney VR46 Ducati (GP22)
    7Brad BinderRed Bull KTM (RC16)
    8Takaaki NakagamiLCR Honda (RC213V)
    9Miguel OliveiraRed Bull KTM (RC16)
    10Marc MarquezRepsol Honda (RC213V)
    11Di GiannantonioGresini Ducati (GP21)*
    12Maverick ViñalesAprilia Factory (RS-GP)
    13Jorge MartinPramac Ducati (GP22)
    14Alex MarquezLCR Honda (RC213V)
    15Jack MillerDucati Lenovo (GP22)
    16Darryn BinderWithU RNF Yamaha (YZR-M1)*
    17Franco MorbidelliMonster Yamaha (YZR-M1)
    18Michele PirroDucati Test Rider (GP22)
    19Remy GardnerKTM Tech3 (RC16)*
    20Andrea DoviziosoWithU RNF Yamaha (YZR-M1)
    21Raul FernandezKTM Tech3 (RC16)*
    22Lorenzo SavadoriAprilia Factory (RS-GP)
     Enea BastianiniGresini Ducati (GP21)
     Alex RinsSuzuki Ecstar (GSX-RR)
     Joan MirSuzuki Ecstar (GSX-RR)
     Pol EspargaroRepsol Honda (RC213V)



    Klasemen Pembalap MotoGP 

    No PembalapTimPoin
    1Fabio QuartararoMonster Yamaha 122
    2Aleix EspargaroAprilia Racing 114
    3Enea BastianiniGresini Ducati 94
    4Francesco Bagnaia Ducati Lenovo 81
    5Johann ZarcoPramac Ducati75
    6Alex RinsSuzuki Ecstar69
    7Brad BinderRed Bull KTM 65
    8Jack MillerDucati Lenovo 63
    9Marc MarquezRepsol Honda 60
    10Joan MirSuzuki Ecstar 56
    11Miguel OliveiraRed Bull KTM 50
    12Pol EspargaroRepsol Honda 40
    13Takaaki NakagamiLCR Honda 38
    14Maverick ViñalesAprilia Racing 37
    15Jorge MartinPramac Ducati 31
    16Luca MariniMooney VR46 31
    17Marco BezzecchiMooney VR4630
    18Alex MarquezLCR Honda 20
    19Franco MorbidelliMonster Yamaha 19
    20Di GiannantonioGresini Ducati 8
    21Andrea DoviziosoWithU Yamaha RNF8
    22Darryn BinderWithU Yamaha RNF 6
    23Remy GardnerKTM Tech3 3

    Setelah MotoGP Italia balapan berikutnya akan berlangsung di Catalunya, Spanyol. Jadwal balapan seri kesembilan MotoGP 2022 tersebut akan berlangsung pada 5 Juni.

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  • MotoGP
  • MotoGP Italia
  • MotoGP 2022
  • Fabio Quartararo
  • Aleix Espargaro
  • Francesco Bagnaia
  • Marc Marquez

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