Klasemen MotoGP Usai Balapan di Mugello: Quartararo Tetap Teratas

TEMPO.CO, Jakarta - Posisi tiga besar klasemen pembalap MotoGP tak berubah setelah balapan Grand Prix Italia di Mugello usai, Ahad, 29 Mei 2022.
Fabio Quartararo kian kokoh di puncak klasemen pembalap setelah finis kedua di Mugello. Pembalap Moster Yamaha itu mengemas nilai 122, unggul delapan poin dari Aleix Espargaro (Aprilia) yang finis ketiga di Italia.
Enea Bastinaini (Gresini Racing) gagal dinis di Mugello. Namun, posisinya di urutan ketiga klasemen belum tergeser. Ia mengemas nilai 94.
Francesco Bagnaia yang menjuarai GP Italia mengalami peningkatan posisi. Ia naik dari urutan ketujuh ke urutan keempat. Pembalap Duati Lenovo itu mengemas nilai 81.
Marc Marquez yang finis ke-10 di GP Italia mengalami perbaikan peringkat. Pembalap Repsol Honda itu naik satu strip ke urutan kesembilan dengan nilai 60.
Hasil Balapan MotoGP Italia
|No
|Pembalap
|Tim
|1
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo (GP22)
|2
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|3
|Aleix Espargaro
|Aprilia Factory (RS-GP)
|4
|Johann Zarco
|Pramac Ducati (GP22)
|5
|Marco Bezzecchi
|Mooney VR46 Ducati (GP21)*
|6
|Luca Marini
|Mooney VR46 Ducati (GP22)
|7
|Brad Binder
|Red Bull KTM (RC16)
|8
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda (RC213V)
|9
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM (RC16)
|10
|Marc Marquez
|Repsol Honda (RC213V)
|11
|Di Giannantonio
|Gresini Ducati (GP21)*
|12
|Maverick Viñales
|Aprilia Factory (RS-GP)
|13
|Jorge Martin
|Pramac Ducati (GP22)
|14
|Alex Marquez
|LCR Honda (RC213V)
|15
|Jack Miller
|Ducati Lenovo (GP22)
|16
|Darryn Binder
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)*
|17
|Franco Morbidelli
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|18
|Michele Pirro
|Ducati Test Rider (GP22)
|19
|Remy Gardner
|KTM Tech3 (RC16)*
|20
|Andrea Dovizioso
|WithU RNF Yamaha (YZR-M1)
|21
|Raul Fernandez
|KTM Tech3 (RC16)*
|22
|Lorenzo Savadori
|Aprilia Factory (RS-GP)
|Enea Bastianini
|Gresini Ducati (GP21)
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|Pol Espargaro
|Repsol Honda (RC213V)
Klasemen Pembalap MotoGP
|No
|Pembalap
|Tim
|Poin
|1
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha
|122
|2
|Aleix Espargaro
|Aprilia Racing
|114
|3
|Enea Bastianini
|Gresini Ducati
|94
|4
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo
|81
|5
|Johann Zarco
|Pramac Ducati
|75
|6
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar
|69
|7
|Brad Binder
|Red Bull KTM
|65
|8
|Jack Miller
|Ducati Lenovo
|63
|9
|Marc Marquez
|Repsol Honda
|60
|10
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar
|56
|11
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM
|50
|12
|Pol Espargaro
|Repsol Honda
|40
|13
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda
|38
|14
|Maverick Viñales
|Aprilia Racing
|37
|15
|Jorge Martin
|Pramac Ducati
|31
|16
|Luca Marini
|Mooney VR46
|31
|17
|Marco Bezzecchi
|Mooney VR46
|30
|18
|Alex Marquez
|LCR Honda
|20
|19
|Franco Morbidelli
|Monster Yamaha
|19
|20
|Di Giannantonio
|Gresini Ducati
|8
|21
|Andrea Dovizioso
|WithU Yamaha RNF
|8
|22
|Darryn Binder
|WithU Yamaha RNF
|6
|23
|Remy Gardner
|KTM Tech3
|3
Setelah MotoGP Italia balapan berikutnya akan berlangsung di Catalunya, Spanyol. Jadwal balapan seri kesembilan MotoGP 2022 tersebut akan berlangsung pada 5 Juni.
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