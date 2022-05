Kongres PSSI Berlangsung Senin Hari Ini, Begini Harapan Shin Tae-yong

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berharap Kongres PSSI yang digelar pada Senin, 30 Mei 2022, di Bandung dapat menghasilkan keputusan yang memperkuat regulasi Liga 1.

Kongres kali ini berstatus kongres biasa (bukan pemilihan ketua umum) atau biasa dikenal sebagai kongres tahunan.

"Saya berharap regulasi Liga 1 diperkuat agar kualitasnya semakin baik," ujar Shin Tae-yong di Lapangan Sidolig, Bandung, Minggu.

Juru taktik asal Korea Selatan itu sendiri tidak merinci regulasi apa yang dimaksudnya. Akan tetapi, menurut Shin, regulasi yang kokoh dapat menjadi pondasi terbentuknya tim nasional tangguh.

Kongres Biasa PSSI 2022, yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB, akan diikuti oleh 87 delegasi yang memiliki hak suara (voters). Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali juga direncanakan hadir, begitu pula perwakilan FIFA, AFC dan AFF.

Seperti pada Kongres Biasa 2021, Kongres Biasa 2022 diprediksi akan membahas tuntas soal kompetisi, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan lainnya.

Artinya, Kongres Biasa 2022 berpotensi akan melahirkan putusan baru soal pelaksanaan Liga 1 Indonesia 2022-2023 dan Liga 2 Indonesia 2022. Pada musim sebelumnya, dua liga tersebut bergulir dengan sistem gelembung (bubble) dan tanpa penonton di stadion mengingat masih tingginya kasus COVID-19.

Kongres tahun 2022 kemungkinan juga akan membahas perubahan format Liga 1 Indonesia 2022-2023 yang pada musim 2021-2022 bersistem seri, kembali ke sistem konvensional kandang-tandang seperti pada masa normal.

Kongres Biasa PSSI 2022 pun sepertinya akan mendiskusikan tentang program dan agenda tim nasional Indonesia, baik kelompok umur maupun senior, putra dan putri.

Satu hari jelang Kongres Biasa 2022, Ahad malam, PSSI menggelar welcome dinner. Kali ini welcome dinner dilakukan di Hotel Trans, Bandung. Dalam welcome dinner itu, hadir semua Exco PSSI, voters dan perwakilan dari FIFA, AFC, dan AFF.



Dari FIFA diwakili Niko Nhouvannasak (FIFA Regional Office Development Coordinator-Southest Asia). Kemudian hadir juga Nhodkeo Phawadee (AFC Head of ASEAN Unit Member Association Division), Maj Gen Khiev Sameth (AFF President), dan General Secretary AFF Winston Lee. Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan pun mengaku senang dengan kehadiran tokoh-tokoh sepakbola tersebut. Baik itu dari Tanah Air maupun dari negara-negara ASEAN. "Selamat datang semuanya. Selamat datang di Bandung. Semoga saudara-saudara sekalian bisa menikmati keindahan kota Bandung malam ini dan besok datang ke Kongres Biasa PSSI dengan suasana yang lebih segar," ujar Iriawan, seperti dikutip laman PSSI. Setelah acara Kongres Biasa PSSI ini, pada hari Rabu (1 Juni), tim nasional Indonesia akan menghadapi Bangladesh dalam laga FIFA Matchday di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Pertandingan akan dimulai pukul 20.30 WIB.

