Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022: Rehan / Lisa Lolos, Jadi Wakil Indonesia Kedua di Babak 32 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, melaju ke babak kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022. Mereka menjadi wakil Indonesia kedua yang lolos ke babak 32 besar.

Rehan/Lisa melaju setelah mengalahkan Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching, asal Taiwan, dalam pertandingan di Gimnasium Metropolitan Tokyo, Jepang, Senin, 22 Agustus 2022. Keduanya hanya membutuhkan waktu 23 menit untuk meraih kemenangan 21-14, 21-9.

Permainan cepat ditunjukkan oleh Rehan/Lisa poin sejak awal laga. Di fase awal game pertama, pertandingan sempat berlangsung ketat. Rehan/Lisa sempat unggul 5-4, lalu disamakan 5-5. Bola yang gagal dikembalikan oleh lawan membuat Rehan/Lisa unggul 8-6.

Rehan/Lisa pun unggul 11-7 di interval pertama, setelah lawan tidak mampu mengembalikan bola dari Rehan. Usai interval, Rehan/Lisa langsung tancap gas dan unggul 16-7. Sebelum Smesh keras dari Rehan menutup game pertama 21-14.

Pada game kedua, Rehan/Lisa memulai laga dengan baik. Bahkan mereka langsung unggul cepat 5-0. Keduanya pun menutup interval kedua dengan keunggulan 11-5.

Drop shot dari Lisa membuat kedudukan berubah 13-5. Bola dari Lee gagal dikembalikan oleh pasangan Rehan/Lisa sehingga mengubah kedudukan 7-16.

Rehan/Lisa unggul 18-9 setelah bola dari pasangan Taiwan tersangkut di net. Smash Rehan membuat Indonesia menang 21-9.

Rehan/Lisa menjadi wakil Indonesia kedua yang lolos ke babak 32 besar. Sebelumnya, Anthony Sinisuka Ginting juga berhasil melaju. Sedangkan Chico Aura Dwi Wardoyo langsung kandas.

Rekap Hasil dan Jadwal wakil Indonesia di Kejuraan Dunia Bulu Tangkis 2022

Hasil

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Ng Tze Yong (Malaysia): kalah 16-21, 10-21.

Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Ygor Coelho (Brasil): menang 13-21, 21-15, 21-12.

Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati vs Lee Jhe Huei / Hsu Ya Ching (Taiwan): menang 21-14, 21-9.

Jadwal

Lapangan 2

WS - Partai 4: Gregoria Mariska Tunjung vs Kirsty Gilmour (Skotlandia)

MS - Partai 5: Jonatan Christie (7) vs Toma Junior Popov (Prancis)

MS - Partai 8: Tommy Sugiarto vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

Laga lain (lapangan dan waktu belum ditentukan)

WD - Siti Fadia Silva Ramadhanti / Ribka Sugiarto vs Chang Ching Hui / Yang Chin Tun (Taiwan).

