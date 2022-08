Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022: Jonatan Chritsie Kalahkan Popov, Lolos ke Babak Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain tunggal putra Jonatan Christie melaju ke babak kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022. Ia tidak menemui kesulitan berarti saat melawan Toma Junior Popov wakil dari Prancis di Gimnasium Metropolitan Tokyo, Jepang, Senin, 22 Agustus 2022.

Jonatan Christie, yang menjadi unggulan ketujuh, menang 21-9, 21-11 saat melawan Popov. Pemain yang biasa disapa Jojo ini membutuhkan waktu 32 menit untuk memastikan diri meraih tiket babak 32 besar.

Pada game pertama pertandingan berjalan cukup ketat di awal. Bola keluar dari Jonatan membuat kedudukan sama kuat 2-2. Berlahan poin demi poin dikumpulkan oleh Jojo dan unggul 11-6 di interval pertama.

Smash gagal yang gagal dari Jojo membuat Popov mendapatkan poin 7-12. Jojo semakin menjauh setelah bola pengembalian dari Popov keluar dan membuat poin berubah 16-7. Ia lantas menutup game pertama dengan 21-9.

Pada game kedua Jojo tetap mampu menjaga ritme permainan. Ia pun unggul cepat 5-3. Popov di game kedua ini sering membuat kesalahan sendiri, sehingga tertingal 6-11 di interval kedua.

Pengembalian bola keluar dari Popov membuat Jojo menambah poin menjadi 13-6. Jojo semakain menjauh dengan perolehan poin 16-8.

Smesh Popov yang out membuat Jojo unggul 19-10. Kembali Popov membuat kesalahan sehingga Jojo menang 21-11 di game kedua.

Jonatan Christie menjadi wakil Indonesia keempat yang lolos ke babak 32 besar. Sebelumnya Anthony Sinisuka Ginting,

Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati, Gregoria Mariska Tunjung juga melaju. Sedangkan langkah Chico Aura Dwi Wardoyo langsung terhenti.

Rekap Hasil dan Jadwal wakil Indonesia di Kejuraan Dunia Bulu Tangkis 2022

Hasil

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Ng Tze Yong (Malaysia): kalah 16-21, 10-21.

Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Ygor Coelho (Brasil): menang 13-21, 21-15, 21-12.

Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati vs Lee Jhe Huei / Hsu Ya Ching (Taiwan): menang 21-14, 21-9.

Gregoria Mariska Tunjung vs Kirsty Gilmour (Skotlandia): menang 24-22, 21-7.

Jonatan Christie (7) vs Toma Junior Popov (Prancis): 21-9, 21-11.

Jadwal

Lapangan 2

MS - Partai 8: Tommy Sugiarto vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

Laga lain (lapangan dan waktu belum ditentukan)

WD - Siti Fadia Silva Ramadhanti / Ribka Sugiarto vs Chang Ching Hui / Yang Chin Tun (Taiwan).

Indonesia mengirimkan 15 wakil ke Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022 ini. Selain tujuh wakil yang bermain hari ini, delapan lainnya akan berusaha melewati babak pertama pada Selasa, 23 Agustus 2022.

