Kejuaraan Dunia BWF 2022: Anthony Ginting Menang dan ke Babak 3

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain tunggal putra, Anthony Ginting, melaju ke babak ketiga Kejuaraan Dunia BWF 2022. Ia menang saat bertemu Georges Julien Paul dari Mauritius dengan skor 21-10, 21-16 dalam laga yang berjalan 29 menit pada Selasa, 23 Agustus 2022.

Sejak menit awal gim pertama, Anthony sudah mendominasi permainan dengan unggul 8-2. Ia terus memimpin perolehan poin demi poin dan menyentuh akhir gim pertama dengan kemenangan.

Memasuki gim kedua situasi tidak berubah banyak. Sempat terjadi perlawanan dari Georges dan terjadi kejar mengejar poin. Namun usai interval, Anthony kembali memimpin 11-8. Ia terus meraih poin dan sempat unggul jauh. Keunggulan tersebut bertahan hingga gim kedua berakhir.

Anthony mengikuti langkah ganda campuran Indonesia, Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela yang menang dengan skor 21-17, 16-21, 22-20 dari wakil Denmark, ikkel Mikkelsen Rikka Soby.

Namun di nomor tunggal putri, wakil Indonesia terhenti. Putri Kusuma Wardani harus mengakui keunggulan Sonia Cheah dari Malaysia pada babak I. Putri kalah 19-21, 18-21 dari Sonia

Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen Rikka Soby (Denmark): 21-17, 16-21, 22-20.

- Putri Kusuma Wardani vs Sonia Cheah (Malaysia): 19-21, 18-21

- Anthony Ginting (6) vs Georges Julien Paul (Mauritius): 21-10, 21-16

Jadwal babak 32 besar

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis).

- Jonatan Christie (7) vs Kai Schaffer (Jerman)

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs ChangTak Ching/Ng Wing Yun (Hong Kong/16)

- Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang/1)

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Yang/Yang Chin Tung (Taiwan)

