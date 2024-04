Jonatan Christie Menang, Bawa Indonesia Unggul 3-0 Atas Inggris di Piala Thomas 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jonatan Christie yang turun di partai ketiga berhasil menyumbang poin sehingga Indonesia unggul 3-0 atas Inggris pada pertandingan Grup C Piala Thomas 2024, Sabtu, 27 April. Sebelumnya, dua poin didapat dari kemenangan Anthony Sinisuka Ginting dan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto.

Jonatan sempat dibuat kerepotan dengan perlawanan yang diberikan Nadeem Dalvi yang peringkatnya jauh di bawahnya, urutan ke-198 di game pertama yang berakhir dengan skor 21-16. Namun, di game kedua, hal itu tidak terjadi lagi. pebulu tangkis Indonesia rangking tiga dunia ini mendominasi permainan sebelum menutup dengan skor 21-12.

"Hari ini memang balik lagi, setiap pertandingan pertama tidak akan mudah. Penyesuaian pasti ada," ujar pemain yang akrab disapa Jojo, dikutip dari keterangan tim media PBSI, Sabtu.

"Catatan saya juga ada di strategi, karena setiap karakter shuttlecock itu permainan harus berbeda, strategi harus berbeda, menyikapi cara berpikirnya juga berbeda," tuturnya.

Karena itu, pada game pertama, dia mencoba bermain seperti permainanya. "Tapi mungkin kurang sedikit cocok, akhirnya saya mengubah pola di game kedua dan itu cukup berhasil."

Untuk persiapan menghadapi laga pertama di Piala Thomas 2024 ini, Jonatan sudah mencoba mencari video pertandingannya. Namun, dia tidak banyak menemukannya, sehingga tidak mendapat gambaran jelas mengenai cara bermain dan kelebihannya. Itu yang membuatnya cukup terkejut dengan permainannya yang cepat dan serangannya yang lumayan bagus.

Sebelumnya, Ginting menyumbang poin pertama setelah mengalahkan Harry Huang dengan skor 21-8, 21-15. Berikutnya, ganda putra Fajar / Rian mengalahkan Ben Lane / Sean Vendy dengan 21-18, 21-12.

Jadwal dan hasil pertandingan tim bulu tangkis Indonesia vs Inggris di Grup C Piala Thomas 2024 di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Sabtu, 27 April.

Anthony Sinisuka Ginting vs Harry Huang, skor 21-8, 21-15.

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Ben Lane / Sean Vendy, skor 21-18, 21-12.

Jonatan Christie vs Nadeem Dalvi, 21-16, 21-12.

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Callum Hemming / Ethan van Leeuwen

Alwi Farhan vs Cholan Kayan

