Ini Kata Anthony Ginting Soal Lawan Shi Yu Qi di Kejuaraan Dunia BWF 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting, memastikan tiket ke babak selanjutnya dalam Kejuaraan Dunia BWF 2022. Ia berhasil mengalahkan wakil dari Mauritius, Georges Julien Paul.

Bermain di Gimnasium Metropolitan Tokyo, Jepang, Selasa, 23 Agustus 2022 Ginting menang 21-10 dan 21-16 atas Paul. Dengan ini Ginting berhasil lolos ke babak 16 besar.

Ia mengatakan jika permainan hari ini lebih baik dari penampilan sebelumnya. "Penampilan saya hari ini lebih baik. Baik dari pukulan pergerakan dan lain-lain. Dua hari ini memang bisa di bilang jadi ajang untuk lebih beradaptasi dengan kondisi lapangan," kata Ginting dalam rilis PBSI.

Di babak 16 besar Ginting akan berhadapan Shi Yu Qi, wakil dari Cina. Sebelumnya Shi Yu Qi mengalahkan wakil dari Denmark, Rasmus Gemke dengan skor 21-13 dan 21-16.

Ginting memiliki jeda waktu istirahat sehari untuk mempersiapkan laga di babak 16 besar. Ia mengatakan jeda sehari akan dimanfaatkan sebagai persiapan menghadapi calon lawannya.

"Latihan tentunya untuk persiapan melawan Shi Yu Qi. Lawan Shi Yu Qi harus siap lebih capek dan siap susah-susah. Apalagi kualitas permainan cukup bagus," ujar Anthony Ginting.

"Shi Yu Qi kan baru saja comeback, jadi akan ingat-ingat dulu saat terakhir ketemu. Intinya lebih fokus menyiapkan diri sendiri dari pikiran, mental, fisik, teknik dan strategi di lapangan," kata dia.

Hasil pertandingan Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis:

- Putri Kusuma Wardani vs Soniia Cheah: 19-21 dan 18-21

- Zachariah Josianho Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen/Rikke Soby: 21-17, 16-21 dan 22-20

- Anthony Sinisuka Ginting vs Georges Julien Paul: 21-10 dan 21-16

Jadwal Babak 64 besar

Lapangan 1

- Partai ketujuh: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis).

Lapangan 1

- Partai kedelapan: Jonatan Christie (7) vs Kai Schaffer (Jerman)

- Partai ke-11: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs ChangTak Ching/Ng Wing Yun (Hong Kong/16)

- Partai ke-12: Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang/1)

Lapangan 3

- Partai ke-11: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Yang/Yang Chin Tung (Taiwan)

Baca: Fadia / Ribka Langsung Nyetel di Kejuaraan Dunia BWF 2022