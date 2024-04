Hasil Piala Thomas 2024: Turun di Partai Terakhir, Alwi Farhan Sempurnakan Kemenangan Indonesia Atas Inggris 5-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Alwi Farhan yang turun di partai terakhir, sukses menyumbang poin sehingga tim bulu tangkis putra Indonesia mencatat kemenangan sempurna 5-0 atas Inggris pada pertandingan Grup C Piala Thomas 2024, Sabtu, 27 April.

Alwi mengalahkan Cholan Kayan dengan skor 21-15, 21-12. Pemain Indonesia rangking 64 dunia itu membutuhkan waktu 37 menit untuk menyudahi perjuangan lawannya yang kini menduduki peringkat ke-209.

Pada game pertama, Kayan terus berusaha menjaga selisih poin tidak terlalu besar. Dia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 15-16, setelah tertinggal empat poin. Namun, Alwi bisa memenangi game ini seusai mendapatkan lima poin beruntun.

Situasi yang hampir sama terjadi di game kedua. Alwi menghadapi perlawanan ketat dari Kayan. Tetapi setelah unggul 13-12, dia mampu mendapatkan delapan poin berturut-turut untuk menyudahi pertandingan.

Sebelumnya, Indonesia sudah unggul 4-0 berkat kemenangan yang diraih Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto, Jonatan Christie, dan Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana.

Rekap hasil pertandingan tim bulu tangkis Indonesia vs Inggris di Grup C Piala Thomas 2024 di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Sabtu, 27 April.

Anthony Sinisuka Ginting vs Harry Huang, skor 21-8, 21-15.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Ben Lane / Sean Vendy, skor 21-18, 21-12.

Jonatan Christie vs Nadeem Dalvi, skor 21-16, 21-12.

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Callum Hemming / Ethan van Leeuwen, skor 16-21, 21-14, 21-13.

Alwi Farhan vs Cholan Kayan, skor 21-15, 21-12.

Pilihan Editor: Fajar / Rian Tak Mau Terlalu Terbebani karena Jadi Tulang Punggung Ganda Putra di Piala Thomas 2024