Hasil Australian Open 2022: Gregoria Mariska Tunjung Gagal Juara, Takluk dari An Se Young

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, gagal meraih gelar juara turnamen bulu tangkis Australian Open 2022. Dalam pertandingan final di Sydney, Minggu, 24 November 2022, dia kalh dari unggulan pertama asal Korea Selatan, An Se Young.

Sejak awal Gregoria Mariska Tunjung memang diprediksi akan kesulitan. Ia kalah jauh dalam peringkat (19 berbanding 2). Dalam dua pertemuan sebelumnya, ia juga selalu kalah.

Dalam duel final itu ia akhirnya harus kembali mengakui keunggulan lawan. Setelah bermain selama 36 menit, Gregoria takluk 17-21, 9-21.

Pada game pertama, Gregoria sempat memberi perlawanan ketat. Ia memaksa empat hasil seri, pada posisi 2-2, 5-5, 9-9, dan 11-11. Namun, setelah itu ia tertinggal dan kalah 17-21.

Pada game kedua, Gregoria bahkan sempat memimpin di fase awal. Namun, setelah posisi 5-5, ia terus tertinggal hingga akhir menyerah 9-21.

Hasil ini membuat terobosan Gregoria tak sempurna. Ia mencapai final pertamanya di ajang BWF World Tour. Sayang, gelar juara gagal diraih peraih gelar dunia junior 2017 ini.

Hasil ini sekaligus memperpanjang puasa gelar Indonesia di Australian Open. Sebelumnya tunggal putri hanya pernah tiga kali juara, yaknilewat Utami Dewi (1975), Susi Susanti (1990), dan Maria Febe Kusumastuti (2009).

Hasil dan Jadwal final bulu tangkis Australian Open 2022:

1. Ganda campuran: Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea/4) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea): 21-9, 21-17.

2. Ganda putri: Zhang Shu Xian/Cheng Yu (Cina/6) vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand): 21-19, 21-13.

3. Tunggal putri: An Se Young (Korea/1) vs Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia): 21-17, 21-9.

4. Tunggal putra: Lu Guang Zu (Cina) vs Shi Yu Qi (Cina).

5. Ganda campuran: Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia/6) vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina).

Baca Juga: Reaksi Karim Benzema Setelah Dipastikan Absen dalam Piala Dunia 2022