Tampil Mengesankan di Piala Dunia 2022. Marcus Rashford Dipuji Wayne Rooney dan Rio Ferdinand

TEMPO.CO, Jakarta - Marcus Rashford mendapat banyak pujian usai mencetak dua gol dalam kemenangan Inggris atas Wales 3-0 untuk memastikan ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, Rabu dinihari WIB, 30 November.

Mantan kapten The Three Lions, Wayne Rooney, yang legenda Manchester United, menyampaikan pujiannya untuk Rahsford lewat unggahan di akun media sosial, "Ya @England. Pemuda berkualitas. Performa cemerlang @MarcusRashford,” tulisnya disertai tiga emoji tepuk tangan.

Ketiga gol di laga itu, semuanya tercipta pada babak kedua. Marcus Rashford memborong dua gol (menit 50' dan 68'), satu lagi disumbang Phil Foden (51').

Mantan bek Inggris, Rio Ferdinand, juga memuji penampilan pemain berusia 25 tahun itu. Rahsford yang sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti di dua laga awal Piala Dunia Qatar, dimainkan sebagai starter pada pertandingan terakhir penyisihan grup, melawan Wales.

“Semua ini berasal dari satu elemen, bekerja keras dan kembali ke dasar,” katanya. “Saat tidak dimainkan, dia tidak terlihat senang untuk sementara waktu. "Ketika melihat sosok Marcus Rashford yang tersenyum, pekerja keras, dan percaya diri, dia adalah pemain yang akan menghancurkan (lapangan). Game-Changer."

“Dan setiap kali dia (Marcus Rashford) berhadapan dengan bek sayap hari ini, saya mendengar dari Ashley Williams (Wales), dia tampak menakutkan. Sebagai seorang bek, dia membuat kami berada dalam situasi satu lawan satu, di mana dia memiliki kecepatan untuk menembusnya dan menyelesaikannya," ujar mantan bek andalan di Manchester United ini.

“Tetapi itu semua berasal dari dasar fundamental sepak bola yaitu perjuangan dan kerja keras. Ketika melihat dia sekarang, saya memikirkan pemain top di seluruh dunia dan di turnamen ini. Mereka akan melihatnya dan berpikir wow. Marcus Rashford membawa perminannya ke tim."

Mantan penyerang Inggris, Gary Lineker, menilai pemain 25 tahun itu telah berkembang dan performanya luar biasa. “Marcus Rashford, dia mengalami perubahan yang luar biasa,” katanya.

“Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin tidak akan memberikan penampilan terbaik, dan menghadapi gangguan di luar lapangan (masalah cedera). Dia kembali pada musim ini dan secara bertahap kembali ke Manchester United. Ini adalah Rashford yang menjadi ancaman, dia berbahaya."

"Ketika dia bermain seperti itu, ya, itu mungkin tidak terjadi apa-apa. Namun, nyatanya dia melewati pemain, mengalahkan lawan, dan melakukan tembakan ke gawang."

“Itu sedikit mirip dengan Vinicius Jr, di mana keduanya menyadari bahwa mereka mungkin memberikan bola, tetapi mereka harus yakin pada bakatnya dan mendorongnya," ujarnya menambahkan.

Rashford kini telah mengemas tiga gol di Piala Dunia 2022, sama dengan koleksi Cody Gakpo (Belanda), Enner Valencia (Ekuador), dan Kylian Mbappe, di urutan atas daftar top skor sementara.

Di babak 16 besar Piala Dunia 2022, Timnas Inggris yang menjadi juara Grup B akan melawan Senegal sebagai runner up Grup A di Al Bayt Stadium pada Senin dinihari WIB, 5 Desember 2022. Marcus Rashford berpotensi menambah koleksi golnya di laga itu dan di laga berikutnya jika The Three Lions telah melaju.

MIRROR | DESY ALHAMDIANA PUTRI

