Jadwal Piala Dunia 2022: Skenario Final Ideal Ronaldo vs Messi Mungkin Terwujud

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal babak 16 besar Piala Dunia 2022 dimulai Sabtu malam ini, 3 Desember 2022. Menilik bagan yang ada final ideal yang mempetemukan dua pemain hebat dunia, Cristiano Ronaldo (Portugal) dan Lionel Messi (Argentina), masih mungkin bisa terwujud.

Portugal dan Argentina berada di bagian bagan jadwal yang berbeda. Karena itu, kalau sama-sama lolos, keduanya belum akan bertemu hingga di babak final.

Di babak 16 besar, Argentina akan menghadapi Australia. Keduanya akan berhadapan Minggu dinihari nanti, 4 Desember. Sedangkan Portugal akan melawan Swiss pada 6 Desember.

Sebelum mencapai final, Argentina harus bisa melewati banyak rintangan. Belanda kemungkinan akan menghadang di perempat final, sedangkan Brasil bisa jadi lawan di semifinal.

Langkah Portugal juga tak kalah terjal. Bila mampu melewati Swiss, mereka kemungkinan besar akan berhadapan dengan Spanyol di babak perempat final. Setelah itu, Inggris atau Prancis bisa batu sandungan di semifinal.

Lihat bagan jadwal yang ada:

Jadwal babak knock-out Puala Dunia 2022. (fifa.com)

Skenario Final Lain

Tentu saja skenario Ronaldo vs Messi bukan satu-satunya kemungkinan laga final yang menarik. Sejumlah laga besar lain akan tetap menarik bila terjadi, termasuk Brasil vs Portigal, Brasil vs Spanyol, Argentina vs Spanyol, Brasil vs Inggris, Argentina vs Inggris, Belanda vs Inggris, Belanda vs Prancis, Belanda vs Portugal, Belanda vs Spanyol.

Selain itu, akan jadi kesalahan besar bila mengesampingkan kemungkinan munculnya kejutan. Jepang, Korea Selatan, Maroko bisa saja meneruskan kejutan-kejutannya dan melaju lebih jauh lagi, bahkan siapa tahu bisa sampai partai puncak. Dari babak penyisihan grup terlihat kejutan seperti itu sangat mungkin terjadi, terbukti dengan kandasnya Belgia dan Jerman.

