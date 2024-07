Berapa Banyak Pemain Basket NBA yang Tampil di Olimpiade Paris 2024? Simak Daftarnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan cabang olahraga bola basket putra di Olimpiade Paris 2024 akan dipenuhi oleh pemain maupun mantan pemain NBA yang tersebar di berbagai negara yang berpartisipasi, dengan Amerika Serikat menjadi yang terbanyak.

Tim bola basket putra AS di Olimpiade Paris bukan hanya seluruhnya adalah pemain NBA, tetapi diisi oleh para bintang dari seluruh tim kompetisi bola basket di Amerika tersebut.

LeBron James sang pencetak skor terbanyak dalam sejarah NBA memperkuat tim AS. Selanjutnya ada pencetak tripoin terbanyak dalam sejarah NBA Stephen Curry, MVP NBA 2023 Joel Embiid, juara NBA 2024 dari Celtics Jayson Tatum, dan masih banyak lagi.

Selanjutnya Kanada menjadi negara kedua terbanyak yang diperkuat oleh para pemain NBA seperti Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, dan peraih gelar juara NBA 2023 bersama Denver Nuggets Jamal Murray.

Tim tuan rumah Prancis juga diperkuat oleh dua bintang NBA yaitu Victor Wembanyama peraih gelar Rookie of The Year NBA 2024, dan peraih gelar Defensive Player of The Year NBA sebanyak empat kali Rudy Gobert.

Baca juga: Begini Kondisi Terkini Rio Waida Jelang Tampil di Olimpiade Paris 2024

Peraih gelar MVP NBA 2021, 2022, 2024, dan MVP Final NBA 2023 Nikola Jokic memperkuat Serbia. Bintang utama Milwaukee Bucks yang juga dua kali MVP NBA Giannis Antetokounmpo membela negaranya, Yunani.

Daftar Pemain NBA dan Mantan Pemain NBA yang akan berkompetisi di Olimpiade Paris 2024:

Amerika Serikat

Bam Adebayo (Heat)

Devin Booker (Suns)

Stephen Curry (Warriors)

Anthony Davis (Lakers)

Kevin Durant (Suns)

Anthony Edwards (Timberwolves)

Joel Embiid (76ers)

Tyrese Haliburton (Pacers)

Jrue Holiday (Celtics)

LeBron James (Lakers)

Jayson Tatum (Celtics)

Derrick White (Celtics).

Kanada

Nickeil Alexander-Walker (Timberwolves)

RJ Barrett (Raptors)

Khem Birch (mantan pemain NBA)

Dillon Brooks (Rockets)

Luguentz Dort (Thunder)

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Trey Lyles (Kings)

Jamal Murray (Nuggets)

Andrew Nembhard (Pacers)

Kelly Olynyk (Raptors)

Dwight Powell (Mavericks).

Prancis

Nicolas Batum (Clippers)

Bilal Coulibaly (Wizards)

Nando De Colo (mantan pemain NBA)

Evan Fournier (most recently with Pistons)

Rudy Gobert (Timberwolves)

Frank Ntilikina (mantan pemain NBA)

Victor Wembanyama (Spurs)

Guerschon Yabusele (mantan pemain NBA).

Australia

Dyson Daniels (Hawks)

Matthew Dellavedova (mantan pemain NBA)

Dante Exum (Mavericks)

Josh Giddey (Bulls)

Josh Green (Hornets)

Joe Ingles (Timberwolves)

Jock Landale (Rockets)

Patty Mills (Heat)

Duop Reath (Trail Blazers).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Serbia

Bogdan Bogdanovic (Hawks)

Marko Guduri (mantan pemain NBA)

Nikola Jokic (Nuggets)

Nikola Jovic (Heat)

Vasilije Mici (Hornets)

Filip Petrušev (mantan pemain NBA)

Aleksej Pokusevski (Hornets).

Jerman

Isaac Bonga (mantan pemain NBA)

Dennis Schroder (Nets)

Daniel Theis (Pelicans)

Franz Wagner (Magic)

Mo Wagner (Magic).

Spanyol

Alex Abrines (mantan pemain NBA)

Santi Aldama (Grizzlies)

Lorenzo Brown (mantan pemain NBA)

Rudy Fernández (mantan pemain NBA)

Usman Garuba (Warriors)

Juancho Hernangómez (mantan pemain NBA)

Willy Hernangómez (mantan pemain NBA).

Yunani

Giannis Anetokounmpo (Bucks)

Kostas Antetokounmpo (mantan pemain NBA)

Nick Calathes (mantan pemain NBA)

Georgios Papagiannis (mantan pemain NBA)

Kostas Papanikolaou (mantan pemain NBA).

Brasil

Bruno Caboclo (mantan pemain NBA)

Cristiano Felicio (mantan pemain NBA)

Marcelo Huertas (mantan pemain NBA)

Didi Louzada (mantan pemain NBA)

Raul Neto (mantan pemain NBA)

Gui Santos (Warriors).

Sudan Selatan

Wenyen Gabriel (NBA G League)

Carlik Jones (mantan pemain NBA)

Khaman Maluach (NBA Academy Africa)

JT Thor (Hornets).

Puerto Rico

Jose Alvarado (Pelicans)

Davon Reed (mantan pemain NBA)

Tremont Waters (mantan pemain NBA).

Jepang

Rui Hachimura (Lakers)

Yuta Watanabe (Grizzlies).

Pilihan Editor: Hasil AVC U-20 2024: Kalahkan Australia, Timnas Bola Voli Indonesia Hadapi India di Perempat Final