Fajar / Rian Punya Rekor Bagus Hadapi Lawan di BWF World Tour Finals 2022

Hendra/Ahsan vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) Rekor pertemuan: 6-1 Pertemuan terakhir: Babak perempatfinal Thailand Open 2022 (Hendra/Ahsan kalah 13-21, 15-21).

Hendra/Ahsan vs Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Malaysia) Rekor pertemuan: 7-4 Pertemuan terakhir: Babak final Kejuaraan Dunia 2022 (Ahsan/Hendra kalah 19-21, 14-21)

Hendra/Ahsan vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (4/China) Rekor pertemuan: 0-1 Pertemuan terakhir: Babak 32 besar East Ventures Indonesia Open 2022 (Ahsan/Hendra kalah 17-21, 22-24)

Fajar/Rian vs Choi Sol-Gyu/Kim Won Ho (Korea) Rekor pertemuan: 1-0 Pertemuan terakhir: Babak 16 besar Denmark Open 2022 (Fajar/Rian menang 21-17, 21-17)

Fajar/Rian vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) Rekor pertemuan: 2-3 Pertemuan terakhir: Babak final Malaysia Open 2022 (Fajar/Rian kalah 22-24, 21-16, 9-21)

Fajar/Rian vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (3/Malaysia) Rekor pertemuan: 6-2 Pertemuan terakhir: Babak semifinal Denmark Open 2022 (Fajar/Rian menang 21-16, 22-20)

Aryono berpesan kepada anak asuhnya agar langsung siap saat masuk ke lapangan. "Saya ingin mereka nanti masuk lapangan sudah siap secara teknis maupun non teknis," katanya.

Di sisi lain, pelatih ganda putra, Aryono Miranat, menyebutkan lawan-lawan di Grup A dan B perlu diwaspadai. Bahkan, menurut Aryono, semua laga akan dilalui Fajar / Rian dan Hendra / Ahsan (The Daddies) dengan berat.

Menjelang Berlaga di BWF World Tour Finals 2022, Fajar/Rian Raih Penghargaan Most Improved Player of The Year

Fajar/Rian yang meraih empat gelar tahun ini akan menjalani debutnya di BWF World Tour Finals 2022 sebagai unggulan teratas.

