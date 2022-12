Empat Julukan Messi Selama Karir Sepak Bola, Dari Kutu hingga Lionel Richie

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar seringkali memberikan julukan terhadap pesepak bola favoritnya. Jika Ronaldo dikenal sebagai El Bicho, Ronaldinho dikenal dengan Ronaldo de Assis Moreira, maka tak luput juga Lionel Messi yang memiliki banyak julukan selama karir menjadi pesepak bolanya. Lantas apa saja julukannya? Berikut simak empat julukan yang pernah ia dapatkan.

1. La Pulga

Julukan pertama yang disematkan kepada Messi paling terkenal adalah La Pulga atau La Pulgita. Dikutip dari Goal, julukan ini berasal dari kedua kakanya yang memanggilnya sejak kecil Dalam bahasa Spanyol, La Pulga diartikan dengan kutu kecil.

Penyebutan ini bukan tanpa alasan, dijuluki kutu kecil karena di waktu muda Messi dikenal memiliki perawakan yang kecil namun lihai. Faktanya, Messi juga memiliki kelainan hormon pertumbuhan atau GHD, pengobatan yang dibayar dengan bantuan Barcelona.

Sejak ia di Spanyol, ada juga yang menyebutnya dengan La Pulga Atomica yang berarti kutu atom. Disebut demikian karena ia memiliki bakat ekspolsif ketika menghadapi benteng pertahanan lawannya. Sementara gerak kakinya yang cepat membuatnya unggul dalam menggiring bola.

2. The GOAT

Julukan selanjutnya adalah the GOAT yang merupakan akronim dari kalimat Greatest of All Time. Dikutip dari soccerwhizz.com, GOAT dapat diartikan sebagai yang terbaik sepanjang masa. Sebenarnya akronim ini digunakan untuk merujuk pada talenta generasi di semua olahraga.

Namun khusus bagi pemain bernomor punggung 10 ini kebetulan memilika prestasi segudang selama ia memasuki dunia sepak bola. Bersama klub tersebut Lionel Messi meraih beragam trofi mulai dari titel juara LaLiga, Copa Del Rey, Liga Champions, dan Piala Dunia Klub. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Ballon d’Or tujuh kali berturut-turut, yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, dan 2021.

3. Messiah

Messi lekat dengan julukan Messiah oleh para penggemarnya. Dikutip dari aldianews.com, Maradona mengatakan bahwa pemain terbaik di dunia dan dengan siapa yang memiliki persahabatan yang hebat dengan Maradona berpotensi menjadi Messiah atau juru selamat baru. Selain itu, julukan Messiah juga disematkan karena dirinya mampu menyelamatkan banyak tim Barcelona dan Argentina pada saat mereka membutuhkan.

4. Lionel Richie

Julukan terakhir Messi adalah Lionel Richie yang diambil ari nama bintang pop Amerika. Diketahui bahwa orang tuanya merupakan fans berat dari sosok penyanyi tersebut. Oleh karenanya, ia diberikan nama Lionel Messi pada tahun 1987, yang juga bertepatan setahun setelah Richie merilis album 'double-platinum'-nya, Dancing on the Ceiling pada 1986. Saat ini Lionel Richie berusia 71 tahun dan berharap melihat Messi mengangkat trofi Piala Dunia 2022

FATHUR RACHMAN



