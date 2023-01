Digaji Rp 3,3 Triliun per Musim di Al Nassr, Cristiano Ronaldo Jadi Atlet dengan Bayaran Termahal Sepanjang Masa

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo atau CR7 dinobatkan sebagai atlet dengan bayaran termahal sepanjang masa. Pasalnya, pemain bintang Portugal ini resmi bergabung dengan klub elit Arab Saudi, Al Nassr, dengan gaji fantastis selama durasi kontrak dua tahun.

Dilansir dari Marca, CR7 akan menerima gaji sebesar 200 juta Euro atau senilai Rp 3,3 triliun per musim bersama klub barunya itu. Rinciannya, Rp 1,1 triliun di antaranya merupakan gaji untuk bermain sepak bola. Sementara sisanya sebagai biaya hak cipta, komersial, dan menjadi duta sepak bola Arab Saudi.

Dengan total gaji mencapai Rp 3,3 triliun per musim itu, selama satu bulan CR7 akan menerima gaji Rp 271 miliar per bulan, Rp 67,8 miliar per minggu, Rp 9,6 miliar per hari, Rp 403 juta per jam, Rp 6,3 juta per menit, dan Rp 113.110 per detik. Angka ini menobatkan dirinya sebagai atlet termahal sepanjang masa.

Sementara di posisi selanjutnya sebagai atlet termahal di dunia adalah petinju Canelo Alvarez. Menurut Forbes, petinju asal Meksiko itu menerima gaji terbesar pada 2022 dengan total 70 juta Euro. CR7 tentu bisa menghasilkan lebih dari 100 juta Euro lebih banyak daripada Alvarez.

Gaji Rp 3,3 triliun per musim yang diterima Cristiano Ronaldo juga mengungguli pesaingnya, Lionel Messi. Bermain di klub Paris Saint Germain, Messi hanya menerima gaji 62 juta euro atau senilai Rp 995,7 miliar. Messi pun masih di bawah Kylian Mbappe yang memperoleh gaji dari PSG sebesar Rp 1,7 triliun.

Melansir situs resmi klub, Al Nassr merupakan salah satu klub di Arab Saudi yang berdiri sejak 1955. Dengan seragam kebanggaan berwarna kuning, tercatat Al Nassr telah memenangkan liga sebanyak sembilan kali.

Titel juara Liga Pro Saudi terbaru diraih di musim 2018/2019. Klub berjulukan Faris Najd itu juga telah mengangkat Piala Raja enam kali, Piala Putra Mahkota dan Piala Federasi sebanyak tiga kali, serta dua kali juara Piala Super Saudi.

Nama CR7 belakangan menjadi bahan pembicaraan utama sejak awal musim. Tepatnya, setelah pemain berusia 37 tahun ini kerap dicadangkan manajer baru Manchester United, Erik ten Hag. Dalam sebuah wawancara bersama Piers Morgan di TalkTV, CR7 menyatakan dia merasa “dikhianati” dan Ten Hag tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya.

Pada 22 November 2022, Manchester United mengumumkan telah memutus kontrak Ronaldo dengan segera. Dengan begitu, pada Piala Dunia 2022 Qatar, Ronaldo berstatus sebagai pemain tanpa tim. Hingga akhirnya, ada tawaran dari Al Nassr untuk memboyongnya.

