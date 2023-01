Jadwal Proliga 2023 Jumat 6 Januari dan Rekap Hasil Hari Sebelumnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi bola voli nasional, Proliga 2023, memasuki hari kedua, Jumat, 6 Januari. Empat laga sudah berlangsung Kamis kemarin dan hari ini akan ada tiga pertandingan yang akan berlangsung.

Pada Kamis, 5 Januari 2023, dua juara bertahan sama-sama meraih kemenangan. Di bagian putri Bandung Bjb Tanda Mata mengalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 3-1. Sedangkan untuk putra, Jakarta LavAni Allo Bank menang telak, 3-0 atas Jakarta BNI 46.

Baca Juga: Lavani Menangi Laga Perdana di Proliga 2023 Saat Disaksikan SBY

Dalam laga lain, dua laga binaan BIN meraih hasil berbeda. Jakarta STIN BIN mengalahkan Kudus Sukun Badak dengan skor 3-1. Sedangkan Surabaya BIN Samator takluk 2-3 dari Palembang Bank Sumsel Babel.

Pada Jumat ini, 6 Januari 2023, akan kembali hadir tiga laga. Bagian putri akan menghadirkan duel Jakarta Popsivo Polwan melawan Jakarta Pertamina Fastron. Sedangkan di sektor putra, pertandingan yang akan berlangsung adalah Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank dan Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel.

Hasil dan Jadwal PLN Mobile Proliga 2023:

(Live Vidio dan Moji TV)

Putaran I

Pekan 1 (Lokasi: GOR Indoor Jalakharupat)

Kamis, 5 Januari 2023

(Putri) Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung bjb Tandamata: 1-3 (19-25, 25-22, 13-25, 18-25).

(Putra) Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank: 0-3 (20-25, 23-25, 20-25)

(Putra) Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel: 2-3 (25-16, 23-25, 17-25, 25-21, 17-21).

(Putra) Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak: 3-1 (25-22, 25-19, 21-25, 25-20).

Jumat, 6 Januari 2023

14:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron

16:00 WIB: (Putra) Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank

18:30 WIB: (Putra) Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel.

Selanjutnya: Jadwal hari berikutnya