Hasil India Open 2023: Zachariah / Hediana Kandas di Babak 1, Kalah Lawan Wakil Denmark

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda campuran Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela kandas di babak pertama turnamen bulu tangkis India Open 2023. Pasangan Indonesia ini kalah melawan wakil Denmark Mathias Christiansen/Alexandra Boje dengan skor 21-10, 21-17.

Dalam pertandingan yang berlangsung di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Rabu, 18 Januari 2023, Zachariah/Hediana sempat bisa mengimbangi permainan Mathias/Alexandra hingga kedudukan 8-8. Namun setelah itu, mereka tak mampu mengejar ketertinggalan.

Pasangan Indonesia peringkat ke-30 dunia ini mencoba bangkit di game kedua dan sempat memimpin empat poin, 6-2. Tapi, Mathias/Alexandra berhasil mengejar. Kejar-mengejar poin sempat terjadi hingga angka kembar 17-17, sebelum pasangan Denmark peringkat ke-15 itu meraih empat poin beruntun untuk mengakhiri pertandingan yang berjalan selama 37 menit.

Sebelumnya, saat bermain di Malaysia Open 2023 pekan lalu, Zachariah/Hediana juga kandas di babak pertama. Mereka kalah dua game langsung melawan Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo dari Korea Selatan, 21-17, 21-18.

Pada hari kedua turnamen India Open 2023, ada sembilan wakil Indonesia yang tampil. Berikut jadwal wakil Indonesia di India Open 2023, Rabu, 18 Januari 2023.

Tunggal putra

Shesar Hiren Rhustavito vs Lee Zii Jia (Malaysia/2)

Anthony Sinisuka Ginting vs Lu Guang Zu (Cina)

Tunggal putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Line Christophersen (Denmark)

Ganda putra

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (4) vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Cina)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (2) / Choi Sol Gyu/Kim Won Ho (Korea Selatan)

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (Cina)

Ganda campuran

Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark), kalah 21-10, 21-17

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tan Kiang Meng/Lai Pei Jing (Malaysia/6)

Rinov Rivaldy/Putri Haningtyas Mentari vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (Cina/4)

