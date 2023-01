Hasil Proliga 2023 Kamis 19 Januari: Gresik Petrokimia Kalahkan Jakarta Elektrik 3-2

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia membuka seri ketiga putaran pertama PLN Mobile Proliga 2023 dengan kemenangan. Mereka mengalahkanJakarta Elektrik PLN dengan skor 3-2 (24-26, 25-14, 20-25, 25-23, 15-5) di GOR PSCC Palembang, Sumater Selatan, Kamis, 19 Januari 2023.

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Petrokimia dari lima laga. Hany Budiarti dan kawan-kawan naik ke posisi kedua klasemen.

Manajer tim Petrokimia, Nanda Kiswanto, menyambut kemenangan itu dengan gembira. "Kemenangan kami ini tidak mudah diraih," ujar dia seperti dikutip dari rilis panitia.

Kapten tim Petrokimia, Hany Budiarti, mengatakan dia dan teman-temannya tampil percaya diri. "Kita cepat membaca arah pukulan lawan," kata dia.

Sementara itu, asisten pelatih Jakarta Elektrik PLN, Maman Suparman, mengatakan sebenarnya masuknya Odina Zainiddinovna dalam tim sudah lebih dari sebelumnya. "Tapi karena dia baru bergabung dalam tim baru dua hari belum bisa maksimal," kata Maman.

Bagi Jakarta Elektrik, kekalahan ini merupakan uang keempat dari empat laga. Mereka masih terpuruk di dasar klasemen.

Hasil dan Jadwal Proliga Hari Ini, Kamis, 19 Januari 2023:

12:00 WIB: (Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 2-3 (26-24, 14-25, 25-20, 23-25, 5-15).

14:00 WIB: (Putra) Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung bjb Tandamata

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank.

