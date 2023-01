Hasil Kualifikasi Indonesia Masters 2023: Putri KW, Christian Adinata Lolos Babak Utama, 6 Wakil Tersingkir

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 10 wakil Indonesia harus melakoni babak kualifikasi di Indonesia Masters 2023. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa, 24 Januari, empat wakil Indonesia lolos ke babak utama, sedangkan enam di antaranya tersisih lebih cepat.

Di nomor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani berhasil lolos ke babak 32 besar. Ia berhasil mengalahkan wakil Belgia, Lianne Tan, dalam pertandingan dua game langsung yang berakhir 21-12 dan 21-17. Di babak 32 besar, ia akan menghadapi wakil Jepang, Aya Ohori.

Di nomor tunggal putra, Christian Adinata berhasil melaju ke babak 32 besar. Setelah mengalahkan wakil India, Mithun Manjunath, dalam dua game, ia berhasil melewati hadangan wakil Belanda, Mark Caljouw dalam duel sengit tiga game 20-22, 21-14, dan 21-17.

Pada nomor ganda putri, Meilsya Puspita Sari / Rachel Allessya Rose berhasil mengalahkan rekan senegara, Ridya Aulia Fatasya / Kelly Larisa dengan skor 16-21, 10-21. Di babak 32 besar, mereka akan menghadapi wakil Amerika Serikat, Francesca Corbett / Allison Lee.

Di nomor ganda campuran, Jafar Hidayatullah / Aisyah Putri Pranata berhasil melewati hadangan wakil India, Reddy Sumeeth / Ashwini Ponnappa untuk menembus babak 32 besar. Mereka menang dalam dua game dengan skor 22-20, 21-17. Di babak berikutnya, mereka akan menghadapi pasangan India lainnya, Rohan Kapoor / Reddy Sikki.

Hasil babak kualifikasi Indonesia Masters 2023.

Kualifikasi

Tunggal putra

1. Ikhsan Leonardo Rumbay vs Sai Praneeth (India): 21-12, 16-21, 19-21

2. Tommy Sugiarto vs Victor Svendsen (Denmark): 18-21, 21-9, 15-21

3. Christian Adinata vs Mithun Manjunath (India): 21-18, 21-12

Tunggal putri

1. Putri Kusuma Wardani vs Lianne Tan (Belgia): 21-12, 21-17

Ganda putra

1. Muhammad Rayhan Fadillah/Rahmat Hidayat vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark): 14-21, 13-21

Ganda putri

1.Anisanaya Kamila/Azzahra Ramadhani vs Hu Ling Fang/Lin Xiao Min (Taiwan): 11-21, 9-21

2. Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larisa vs Meilsya Puspita Sari/Rachel Allessya Rose: 16-21, 10-21

Ganda campuran

1. Akbar Cahyono/Marsheilla Islami vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China): 15-21, 16-21

2. Jafar Hidayatullah/Aisyah Putri Pranata vs Reddy Sumeeth/Ashwini Ponnappa (India): 22-20, 21-17

