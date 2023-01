Rekap Hasil Indonesia Masters 2023 Hari Pertama: 6 Ganda Putra Lolos ke Babak Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen bulu tangkis Indonesia Masters 2023 sedang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Pada hari pertama, Selasa, 25 Januari, beberapa wakil Indonesia langsung kandas.

Sepanjang Selasa ada dua babak yang dipertandingkan, yakni kualifikasi dan babak utama.

Di babak kualifikasi ada 10 wakil Indonesia yang tampil. Hasilnya, empat lolos ke babak utama, sedangkan enam lainnya tersisih.

Mereka yang lolos adalah Putri Kusuma Wardani, Christian Adinata, Meilsya Puspita Sari / Rachel Allessya Rose, dan Jafar Hidayatullah / Aisyah Putri Pranata.

Di babak utama ada delapan wakil Indonesia yang berlaga, tujuh di antaranya di ganda putra. Enam dari tujuh ganda putra ini lolos, termasuk Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang menyingkirkan wakil Indonesia lain, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Lima ganda putra lain yang melaju adalah Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Di babak kedua akan terjadi duel sesama wakil Indonesia, yakni Leo/Daniel melawan Hendra/Ahsan.

Sementara itu, wakil Indonesia di nomor ganda putri langsung kandas. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (Indonesia) takluk saat menghadapi Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (Cina).

Rekap Hasil Wakil Merah Putih di hari pertama Bulu Tangkis Indonesia Masters 2023, Selasa, 25 Januari:

Babak Kualifikasi

Tunggal putra

1. Ikhsan Leonardo Rumbay vs Sai Praneeth (India): 21-12, 16-21, 19-21

2. Tommy Sugiarto vs Victor Svendsen (Denmark): 18-21, 21-9, 15-21

3. Christian Adinata vs Mithun Manjunath (India): 21-18, 21-12. Kemudian di babak kedua kualifikasi: Christian Adinata (Indonesia) vs Mark Caljouw (Belanda) 20-22, 21-14, 21-17.

Tunggal putri

1. Putri Kusuma Wardani vs Lianne Tan (Belgia): 21-12, 21-17

Ganda putra

1. Muhammad Rayhan Fadillah/Rahmat Hidayat vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark): 14-21, 13-21

Ganda putri

1.Anisanaya Kamila/Azzahra Ramadhani vs Hu Ling Fang/Lin Xiao Min (Taiwan): 11-21, 9-21

2. Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larisa vs Meilsya Puspita Sari/Rachel Allessya Rose: 16-21, 10-21

Ganda campuran

1. Akbar Cahyono/Marsheilla Islami vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (Cina): 15-21, 16-21

2. Jafar Hidayatullah/Aisyah Putri Pranata vs Reddy Sumeeth/Ashwini Ponnappa (India): 22-20, 21-17

Babak 32 besar

Ganda putra

1. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia) vs Ruben Jille/Ties Van Der Lecq (Belanda) 21-18, 19-21, 21-19

2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia/1) vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (Indonesia) 18-21, 21-14, 21-10

3. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) vs Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae (Korea Selatan) 21-17, 21-12

4. Akira Koga/Taichi Saito (Jepang) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia/3) 21-17, 19-21, 10-21

5. Ko Sung-hyun/Shin Baek-cheol (Korea Selatan) vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Indonesia) 11-21, 16-21

6. Jin Yong/Na Sung Seung (Korea Selatan) vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia) 10-21, 21-19, 19-21

Ganda putri

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (Indonesia) vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (Cina) 17-21, 21-13, 20-22.

