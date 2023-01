Hasil Indonesia Masters 2023: Leo / Daniel ke Semifinal, Bakal Tantang Unggulan Kedua Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Leo / Daniel), berhasil mengamankan satu tempat di babak semifinal Indonesia Masters 2023. Mereka berhasil memetik kemenangan atas wakil Jepang, Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi, di babak perempat final turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut.

Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat, 27 Januari 2023, Leo / Daniel berhasil memegang kendali permainan sejak awal game pertama. Mereka selalu berada dalam posisi memimpin hingga meraih keunggulan 11-6 pada interval game pertama.

Pasangan Jepang berusaha keluar dari tekanan dengan mencoba melancarkan serangan cepat secara sporadis. Namun, Leo / Daniel, yang kini bertengger di peringkat 17 dunia, mampu bertahan dengan rapat.

Serangan Keiichiro dan Yoshinori kerap menjadi bumerang dan berbuah poin untuk Leo / Daniel. Pengembalian shuttlecock yang melebar dan smash yang tersangkut di net dari pasangan Jepang membuat game pertama berakhir 21-13 untuk kemenangan Leo / Daniel.

X

Pada game kedua, Leo / Daniel semakin mendominasi permainan atas Keiichiro dan Yoshinori. Kombinasi dropshot, bola menyilang, hingga smash keras tak mampu dari Leo / Daniel membuat pasangan Jepang tak berdaya. Mereka memimpin 11-5 pada interval game kedua.

Keiichiro / Yoshinori berusaha keluar dari tekanan setelah jeda. Namun, mereka gagal mengimbangi permainan cepat dan agresivitas Leo / Daniel. Beberapa kali smash keras Daniel Marthin efektif menghasilkan poin. Game ketiga berakhir dengan skor 21-11 untuk kemenangan Leo / Daniel.

Kemenangan membuat Leo / Daniel melaju ke semifinal Indonesia Masters 2023. Di babak empat besar, mereka akan menghadapi wakil Jepang sekaligus unggulan kedua turnamen, Takuro Hoki / Yugo Kobayashi, yang berhasil menyingkirkan wakil Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana.

Hasil Indonesia Masters 2023

Jonatan Christie (4) vs Lakshya Sen (India/7): menang 15-21 21-10, 21-13

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang/2): kalah 11-21, 13-21.

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (Jepang): menang 21-13, 21-11.

Jadwal Indonesia Masters 2023

Lapangan 1 (Mulai pukul 13.00 WIB)

P4: Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (Cina/8)

P5: Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Liu Yu Chen / Ou Xuan Yi (Cina/5)

Lapangan 2 (Mulai pukul 13.00 WIB)

P4: Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (7) vs Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Thailand/4)

P7: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (Kanada)

P8: Jafar Hidayatullah / Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping (Cina)

Lapangan 3 (Mulai pukul 13.00 WIB)

P4: Dejan Ferdinansyah / Gloria Emmanuelle Widjaja vs Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (Jepang)

Baca juga: Hasil Indonesia Masters 2023: Jonatan Christie Lolos ke Semifinal, Fikri / Bagas Kalah