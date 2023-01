Momen Lucu Messi Saat Bermain Sulap dengan Julius Dein

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi menghadiri gala amal pada Kamis lalu bersama rekan setimnya di Paris Saint-Germain (PSG) untuk mengumpulkan dana bagi Yayasan Strong3r. Kapten timnas Argentina saat memenangi Piala Dunia 2022 di Qatar itu bergabung dengan Kylian Mbappe, Neymar, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, dan Marco Verratti.

Marca melaporkan pada Ahad, 29 Januari 2023, Messi membintangi momen lucu yang dengan cepat menjadi viral di media sosial. Di pesta amal yang diadakan di Pavillon Gabriel yang mewah di Paris, sebuah aula yang menghadap ke Champs Elysees, Julius Dein, salah seorang ilusionis terkemuka dunia, memutuskan untuk melakukan trik sulap dengan Messi dan Verratti.

Dein, pesulap Inggris terkenal yang memiliki 6,5 juta pengikut di TikTok dan 6,7 juta di Instagram, ingin melakukan trik tetapi kendala bahasa di antara ketiganya terlihat jelas. “Anda tahu bahasa Prancis, apa yang dia katakan?" Messi sambil tertawa bertanya kepada rekan setimnya. Meski tidak mengerti apa yang dikatakan Dein, Messi merasa sangat terhibur.

Dein kemudian mengunggah beberapa video di Instagram story-nya, salah satunya melibatkan Messi dan Verratti. Dalam kesempatan itu, Messi berkata kepada Dein, "Very nice of you (kamu sangat baik)?

Rekaman itu kemudian menjadi viral di media sosial, dengan para penggemar yang bersemangat mengira mereka akhirnya mendengar Messi berbicara beberapa kata dalam bahasa Inggris.

Ketika dengan PSG dari Barcelona pada Agustus 2021, pemain asal Rosario, Argentina, itu mengonfirmasi bahwa dia telah belajar bahasa Inggris selama 18 bulan. Dalam wawancara dengwn jurnalis Spanyol Guillem Balague dalam bahasa Spanyol, Messi mengatakan, "Saya telah belajar bahasa Inggris selama satu setengah tahun."

Messi kemudian menambahkan bahwa dia mengerti bahasa Inggris, sampai batas tertentu, tetapi tidak berbicara dalam bahasa itu.

