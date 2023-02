Jadwal Proliga 2023 Sabtu 4 Februari: 4 Laga Live, 2 Juara Bertahan Berusaha Atasi dari Tekanan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan kembali hadir Sabtu, 4 Februari 2023. Empat pertandingan seri pertama putaran kedua kompetisi bola voli nasional ini akan berlangsung di GOR Tri Dharma Gresik, yang seluruhnya disiarkan Moji dan Vidio.

Hari ini akan tampil dua juara bertahan yang sama-sama tertekan dan sama-sama hanya menempati posisi kedua klasemen. Di bagian putra, Jakarta LavAni Allo Bank masih berada di bawah Jakarta Bhayangkara Presisi. Sedangkan di sektor putri, Bandung Bjb Tanda Mata masih tertinggal dari Jakarta Pertamina Fastron, yang juga akan bermain malam ini.

Jakarta LavAni Allo Bank hari ini akan melawan Kudus Sukun Badak. Di atas kertas ini akan jadi laga mudah bagi Lavani. Kudus Sukun baru sekali menang dari 8 laga yang dijalaninya, sedangkan Lavani mampu menang 7 kali.

Bandung Bjb akan melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Mereka akan berusaha bangkit setelah sehari sebelumnya dikalahkan Jakarta BIN.

Bandung Bjb kini mengemas nilai 12 di posisi kedua, tertinggal satu angka dari Fastron yang hari ini akan melawan Jakarta Popsivo Polwan. Gresik Petrokimia ada di posisi keempat dengan nilai 7.

Satu laga yang juga akan berlangsung hari ini adalah putra Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN. Sumsel Babel ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 6, sedangkan STIN BIN di urutan ketiga dengan nilai 19.

Jadwal Proliga 2023

Putaran II Seri 1

Lokasi: GOR Tri Dharma Gresik

(Live Moji TV dan Vidio)

Sabtu, 4 Februari 2023

12:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron

14:00 WIB: (Putra) Jakarta LavAni Allo Bank vs Kudus Sukun Badak

16:00 WIB: (Putri) Bandung bjb Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN.

Hasil Proliga Kamis, 2 Februari 2023

(Putri) Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN: 2-3 (25-17, 18-25, 26-24, 19-25, 15-17).

(Putra) Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator: 3-0 (25-15, 25-20, 25-21).

(Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 0-3 (15-25, 23-25, 21-25).

(Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta LavAni Allo Bank: 0-3 (23-25, 16-25, 20-25).

Hasil Jumat, 3 Februari 2023

(Putri) Bandung bjb Tandamata vs Jakarta BIN: 0-3 (17-25, 20-25, 22-25).

(Putra) Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator: 0-3 (23-25, 21-25, 23-25).

(Putra) Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 1-3 (25-19, 17-25, 20-25, 23-25).

