Jadwal Proliga 2023 Sabtu 11 Februari: 3 Laga Live, Jakarta BIN Berpeluang Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Proliga 2023 akan kembali hadir Sabtu, 11 Februari, di GOR Ken Arok Malang. Hari ini ada tiga pertandingan seri kedua putaran kedua yang akan berlangsung, termasuk satu di sektor putri.

Laga pertama bola voli hari ini akan berlangsung 14.00 WIB, yakni mempertemukan Kudus Sukun Badak dan Jakarta Pertamina Pertamax di bagian putra.

Kudus Sukun sudah teringkir dari eprsaiangan. Surabaya BIN Samator saat ini ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 16, sudah unggul 10 angka dari Jakarta Pertamina Pertamax di posisi kelima. BIN Samator belum lolos karena Pertamax masih memiliki 5 pertandingan tersisa, yang manjanjikan maksimal 15 poin.

Pada partai kedua akan hadir laga dari bagian putri: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN. Jakarta BIN ada di posisi ketiga denga nilai 13. Mereka akan bisa loloa bola mampu menang telak. Popsivo Polwan ada di dasar klasemen (nil1i 4) dan hanya memiliki peluang tipis untuk lolos.

Pada pertandingan terakhir, Palembang Bank Sumsel Babel akan melawan Jakarta BNI 46.

Ketiga pertandingan hari ini akan disiarkan secara langsung oleh Moji TV dan Vidio.

Jadwal Proliga 2023, Sabtu, 11 Februari:

14:00 WIB: (Putra) Kudus Sukun Badak vs Jakarta Pertamina Pertamax

16:00 WIB: (Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta BIN

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta BNI 46.

Fakta Penting

• Saat ini sudah ada tiga tim yang lolos ke final four, yakni Jakarta LavAni Allo Bank, Jakarta STIN BIN, dan Jakarta Bhayangkara Presisi. Satu tiket lainnya masih diperebutkan Surabaya BIN Samator (16) dan Jakarta BNI 46 (13).

• Di bagian putri, sudah ada satu tim yang lolos ke final four, yakni Jakarta Pertamina Fastron. Bandung Bjb Tandamata (15) selangkah lagi akan melaju. dua tiket lain akan jadi rebutan Jakarta BIN (13), Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (10), dan Jakarta ElektrikPLN (6).

