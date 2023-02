Profil Arat Hosseini, Bocah Paling Atletis Sedunia

TEMPO.CO, Jakarta - Arat Hosseini adalah putra dari pasangan Mohamad dan Fatemeh yang berasal dari Iran. Lahir pada 30 September 2013, Arat adalah seorang anak yang dikenal dengan kemampuan atletis dan sepak bolanya yang luar biasa.

Mengutip dari allfamous.org, kini ia perlahan-lahan menjadi populer di seluruh dunia. Bahkan ia diikuti oleh ribuan orang di Instagram, TikTok dan Facebook. Kahliannya mampu membuat malu dan iri pria dewasa manapun. Pasalnya ia memiliki bentuk tubuh yang benar-benar berotot dengan perut sixpack yang sempurna.

Seyed Arat Hosseini tidak seperti anak laki-laki kebanyakan. Mungkin ia juga banyak menghabiskan waktunya untuk bermain. Namun, mainan Arat sepertinya jauh berbeda dari mainan anak laki-laki pada umumnya. Hal ini dikarenakan sejak usia dua tahun, permainan yang dimainkan Arat lebih banyak berhubungan dengan fisik.

Bahkan Arat banyak menghabiskan waktu untuk latihan fisik, sehingga membuat tubuh anak berusia 9 ini berotot dan six pack. Arat sangat terampil melakukan pull up, memanjat tembok, berlari cepat, juggling, backflip, tendangan back to back, dan masih banyak lagi.

Tak hanya gemar melakukan olahraga fisik untuk memperkuat tubuhnya, Arat juga dikenal sebagai anak yang berpotensi dalam olahraga sepak bola. Ia memiliki keterampilan dalam melakukan olahraga sepak bola. Arat aktif di dunia sepak bola dan memiliki mimpi menjadi pemain sepak bola laiknya pemain legendaris Lionel Messi.

Jika melihat Instagram pribadinya @arat.gym, Anda akan mendapati Arat beberapa kali memakai jersi Barcelona. Walau begitu, ayahnya mendaftarkannya di akademi Liverpool. Sang ayah beberapa kali mengunggah momen Arat bermain sepak bola ke akun Instagram Arat. Salah satunya, aksi Arat yang bermain laiknya Lionel Messi.

RINDI ARISKA

Pilihan Editor: Skandal Wasit Mengguncang Spanyol, Barcelona Terancam Degradasi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.