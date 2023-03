Atlet Bulu Tangkis Syabda Perkasa Belawa Meninggal karena Kecelakaan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa meninggal pada Senin, 20 Maret 2023. Kabar duka ini telah dikonfirmasi oleh Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) melalui akun Instagram resminya.

"Keluarga besar PP PBSI mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya salah satu atlet muda Indonesia, Syabda Perkasa Belawa," tulis keterangan PP PBSI.

Baca Juga: Kenang Rekan Sekamar di Pelatnas Cipayung atas Meninggalnya Atlet Syabda Perkasa Belawa

Syabda mengalami kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin dinihari, 20 Maret 2023. Ia dikabarkan hendak melakukan perjalanan menuju Sragen untuk berziarah ke makam neneknya.

X

Yuni Kartika, pebulu tangkis Indonesia era 1990-an, mengunggah foto dirinya bersama Syabda dengan memberikan keterangan mengenai kabar duka meninggalnya pebulu tangkis muda itu.

"Telah meninggal dunia Syabda Perkasa Belawa. Syabda meninggal dunia dalam perjalanan ke Sragen untuk berziarah karena neneknya meninggal dunia. Selamat jalan Syabda, You will be missed," tulis Yuni.

Syabda Perkasa Belawa. Foto : PBSI

Profil Syabda Perkasa Belawa

Syabda, 21 tahun, merupakan atlet kelahiran Jakarta, 25 Agustus 2001. Ia menjadi bagian dari klub bulu tangkis PB Djarum Kudus sejak 2013 dan masuk pelatnas timnas pada 2018. Saat ini dia juga menjadi bagian dari atlet pelatnas bulu tangkis Cipayung.

Sebagai tunggal putra, Syabda mengawali karier junior dengan menjuarai World Junior Championships 2019. Ia juga telah menyumbang medali perak di Thomas Cup 2022 Bangkok. Ajang tersebut menjadi debutnya di turnamen senior.

Saat itu, dia mendapat sorotan saat menjadi penentu kemenangan tim bulu tangkis Indonesia atas Korea Selatan di laga terakhir Grup A di turnamen beregu Thomas Cup 2022. Kala itu, ia menang setelah bermain tiga game.

Pada tahun yang sama Syabda juga tampil di Lithuanian International dan Malaysia International, semuanya berakhir dengan kemenangan. Lalu tahun ini, dia memenangkan gelar juara Iran Fajr International.

Syabda Perkasa Belawa saat ini menempati ranking 90 dunia dengan total 97 kemenangan.

Pilihan Editor: Syabda Perkasa Belawa Jadi Juara Malaysia International Series 2022