Antonio Cassano Lontarkan Kritikan Pedas, Jose Mourinho Membalas dengan Lebih Kejam

TEMPO.CO, Jakarta - Jose Mourinho tak pernah menahan diri atau sungkan saat merespons kritikan. Ketika mendapat komentar kritis dari Antonio Cassano, pelatih asal Portugal ini membelas dengan keras, bahkan cenderung kejam.

Jose Mourinho adalah salah satu pelatih sepak bola kelas atas dunia yang saat ini masih aktif. Ia tengah menangani AS Roma di Italia dan sebelumnya pernah menjadi pelatih Real Madrid, Chelsea, Inter Milan, dan Manchester United.

Karena torehannya, ia kini menjadi idola para penggemar AS Roma. Namun, ia berpotensi pergi dari klub Liga Italia itu. Namanya tengah gencar dikaitkan dengan Real Madrid. The Special One disebut-sebut akan menggantikan Carlo Ancelotti yang bisa hengkang dari klub Spanyol tersebut untuk menangani Timnas Brasil.

Antonio Cassano, pada awal pekan lalu, bersuara kritis soal berita transfer pelatih tersebut. Mantan pemain AS Roma dan Real Madrid itu menanggapi kabar kemungkinan kepergian Mourinho dari AS Roma untuk kembali ke Real Madrid dengan melontarkan kecaman.

"Dia dapat kembali ke Real Madrid jika (Carlo) Ancelotti tidak melanjutkan, tetapi jika Los Blancos menginginkan seorang pelatih, mereka tidak akan memanggil Mourinho untuk proyek baru mereka," kata dia.

"Mourinho tidak peduli tentang sepak bola. Dia tidak suka bekerja, dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi atau berbicara, jangan tertipu oleh ceritanya."

"Saya tidak tahu bagaimana dia mencapai hasil itu, karena itu hanya sinema. Dia pelatih yang hebat, tapi saat ini dia bisa melatih Real Madrid, tapi dia juga bisa melatih San Martines."

Apa Rekasi Jose Mourinho?

Jose Mourinho tak tinggal diam setelah mengetahui komentar Cassano itu. Seusai Roma mengalahkan Torino, Sabtu lalu, pelatih berusia 60 tahun itu mengambil kesempatan untuk menanggapi kritik Cassano. Ia sama sekali tak sungkan-sungkan dengan komentarnya.