Jadwal SEA Games 2023: Timnas Bola Voli Putri Hadapi Juara Bertahan Thailand di Laga Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas bola voli putri Indonesia akan menantang juara bertahan Thailand pada pertandingan pertama babak penyisihan Grup A SEA Games 2023 di Kamboja yang secara resmi bergulir pada 5-17 Mei.

Berdasarkan jadwal pertandingan, tim asuhan Alim Suseno akan berhadapan skuad Negeri Gajah Putih di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, pada Selasa, 9 Mei 2023, mulai 17:00 WIB.

Laga pertama ini akan menjadi tantangan bagi skuad Merah Putih, mengingat Thailand merupakan tim unggulan yang selama ini mendominasi dengan mengemas 15 medali emas sepanjang pesta olahraga dua tahunan se-Asia Tenggara ini berlangsung.

Setelah menghadapi Thailand, lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah Malaysia pada Rabu (10 Mei) dan sehari berikutnya berhadapan dengan Myanmar.

Persaingan tak kalah sengit juga terjadi pada Grup B yang dihuni Vietnam, Singapura, Filipina, dan tuan rumah Kamboja.

Pada SEA Games 2023, tim bola voli putri Indonesia menurunkan 14 pemain terbaik. Sejumlah nama baru menghiasi seperti Shintia Alliva Mauludina, Myrasuci Indriani, Arneta Putri Amelian, Mediol Stiovanny Yoku, dan Aulia Suci Nurfadila.

Selain itu ada pevoli kawakan lainnya yang masuk skuad Merah Putih yakni Agustin Wulandari, Yulis Indahyani, dan Hany Budiarti yang pada SEA Games Vietnam absen.

Sisanya adalah pemain yang tahun lalu juga ambil bagian di Vietnam seperti Wilda Siti Nurfadhila, Tisya Amalia Putri, Megawati Hangestri P, Ratri Wulandari, Nandita Ayu Salsabila, dan Dita Azizah.

Untuk kursi pelatih dipercayakan kepada Alim Suseno yang membawa Bandung bjb Tandamata mempertahankan gelar juara Proliga 2023. Dia akan dibantu dua asisten yakni Robbi Meliala dan Pedro B Lilipaly.

Jadwal pertandingan bola voli putri pada SEA Games 2023 Kamboja:

Grup A

9 Mei pukul 12:00 WIB: Malaysia vs Myanmar

9 Mei pukul 17:00 WIB: Indonesia vs Thailand

10 Mei pukul 12:00 WIB: Malaysia vs Indonesia

10 Mei pukul 14:30 WIB: Myanmar vs Thailand

11 Mei pukul 12:00 WIB: Indonesia vs Myanmar

11 Mei pukul 14:30 WIB: Thailand vs Malaysia.

Grup B

9 Mei pukul 14:30 WIB: Vietnam vs Singapura

9 Mei pukul 19:30 WIB: Filipina vs Kamboja

10 Mei pukul 17:00 WIB: Filipina vs Vietnam

10 Mei pukul 19:30 WIB: Kamboja vs Singapura

11 Mei pukul 17:00 WIB: Singapura vs Filipina

11 Mei pukul 19:30 WIB: Vietnam vs Kamboja.

