Profil Megawati Hangestri, Andalan Timnas Bola Voli Putri Indonesia di SEA Games 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar voli Indonesia pasti tidak asing lagi mendengar nama Megawati Hangestri, pemain profesional bola voli asal Jember. Ia dikenal dengan vertical jump yang tinggi dan power pukulan hingga disebut mempunyai skil di atas rata-rata pevoli Indonesia lainnya. Karena kemampuannya itu, ia dipercaya kembali memperkuat Timnas Bola Voli Putri Indonesia di SEA Games 2023.

Seperti mengutip dari p2k.stekom.ac.id, memiliki nama lengkap Megawati Hangestri Pertiwi lahir pada 20 September 1999. Megawati memulai kariernya sejak berusia 14 tahun. Ia melakukan debut pertamanya dalam Tim Bola Voli Putri Bank Jatim pada Livoli Divisi Utama 2015.

Megawati merupakan salah satu atlet terbaik yang dimiliki Indonesia. Pasalnya ia pernah ditunjuk untuk memperkuat tim SEA Games 2017, yang kemudian digaet oleh Jakarta Pertamina Energi pada 2018 hingga 2019.

Pemain spike keras ini sempat berpindah ke Jakarta BNI 46 pada musim 2019. Selama memperkuat tim tersebut Megawati mendapatkan Garuda calling dalam ajang SEA Games 2019.

Megawati tercatat mempunyai pengalaman main di luar negeri, yakni berlaga satu musim di Supreme Chonburi E-Tech, tim asal Thailand. Ia kemudian pindah memperkuat Ha Phu Thanh Hoa, tim asal Vietnam setelah SEA Games 2021 Hanoi.

Selain itu, Megawati juga masuk ke skuad Jakarta Pertamina Fastron dan berhasil menjuarai Proliga pada 2022, sebelumnya sudah pernah memperkuat sejak 2015 hingga 2017. Ia lalu dipindahkan ke Bandung BJB Tandamata sebagai wakil Indonesia pada Grand Prix ASEAN 2022.

Megawati memperkuat Surabaya Bank Jatim dalam perhelatan Livoli Divisi Utama 2022, sebelum bergabung kembali ke Jakarta Pertamina Fastron. Ia lalu didapuk menjadi pemain inti Jakarta Fastron untuk meraih puncak proliga 2023.

Prestasi Megawati Hangestri

Prestasi individu:

Best Server ASEAN Grand Prix 2019

Best Scorer Asian Olympic Qualification 2021

Best Server Proliga 2022

Best Opposite ASEAN Grand Prix 2022

MVP Livoli Divisi Utama 2022

Prestasi timnas:

Medali Perak SEA Games 2017

Medali Perunggu SEA Games 2019

Medali Perak ASEAN Grand Prix 2019

Medali Perunggu SEA Games 2021

Medali Perunggu ASEAN Grand Prix 2022

Prestasi klub:

Runner Up Proliga 2019 (Jakarta Pertamina Fastron)

Medali Perunggu Thailand League 2020/21 (Supreme Chonburi E-Tech)

Medali Perunggu Asian Club Championship 2020/21 (Supreme Chonburi E-Tech)

Juara Divisi Utama Livoli 2022 (Surabaya Bank Jatim)

