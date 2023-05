Peserta KFC DBL Camp 2023 Tersisa 50, Akan Perebutkan Tiket All-star ke Amerika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah peserta pada hari ketiga KFC Development Basket League Camp (KFC DBL Camp) 2023 telah mengerucut menjadi 50 pebasket muda kategori putra dan putri. Para pemain basket terpilih ini bakal mengikuti seleksi lanjutkan untuk memperebutkan tiket all-star.

Total sebanyak 18 drill stations dengan intensitas tinggi telah dijalani oleh 246 pebasket muda terpilih se-Indonesia pada hari ketiga KFC DBL Camp 2023 di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Rabu, 10 Mei.

“Saya sangat salut dengan semangat para peserta untuk berlatih dan belajar hal baru, juga mengeluarkan kemampuan terbaiknya,” kata pelatih KFC DBL Camp, Shane Froling, yang juga merupakan legenda basket dari World Basketball Academy (WBA) Australia.

Menu pelatihan yang diberikan oleh WBA Australia dan DBL Academy diantaranya one on one dan two of two drills namun dengan banyak variasi berbeda hingga 18 drill stations seperti transisi bertahan ke menyerang dan sebaliknya. Selanjutnya ada menu latihan shooting untuk melihat akurasi tembakan para campers (sebutan peserta KFC DBL Camp).

Selama sesi drill stations, tim pelatih dari WBA Australia dan DBL Academy melakukan penilaian untuk mengerucutkan 246 pebasket menjadi 50 pebasket kategori putra dan putri yang nantinya kembali dikerucutkan menjadi 24 dan terpilih dalam seleksi akhir tiket all-star menjadi 12 yang nantinya akan diumumkan pada Minggu, 14 Mei.

Sebanyak 50 pebasket muda terpilih untuk kategori putra terdiri dari perwakilan seri DKI Jakarta sebanyak sembilan pebasket, Jawa Barat sebanyak delapan, Jawa Timur sebanyak enam lalu Banten, Sulawesi Selatan, dan Bali masing-masing meloloskan tiga.

Diikuti seri Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta masing-masing meloloskan dua, serta Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Lampung masing-masing hanya meloloskan satu.

Untuk kategori putri terdiri dari perwakilan seri DKI Jakarta sebanyak 11 pebasket, diikuti seri Jawa Timur sebanyak delapan, lalu seri Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali yang sama-sama meloloskan lima wakilnya, serta seri D.I.Yogyakarta sebanyak empat, dan seri Banten sebanyak tiga.

Seri Riau dan seri Kalimantan Barat masing-masing meloloskan dua wakil. Sedangkan seri Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua masing-masing meloloskan satu wakilnya.

Sebanyak 50 pebasket muda yang terpilih selanjutnya akan bersaing menjadi 12 pemain terbaik KFC DBL Indonesia all-star yang berkesempatan memperoleh pelatihan khusus dari NBA di Amerika pada Juni.

Bagi para pebasket yang tidak terpilih masuk top 50 masih berkesempatan untuk menjadi 12 pemain terbaik KFC DBL Indonesia all-star karena masih ada masing-masing empat tiket wildcard untuk kategori putra dan putri yang bisa diperebutkan pada lanjutan KFC DBL Camp 2023 di Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta hingga Minggu, 14 Mei.

