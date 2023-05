Profil Anthony Davis, Pebasket Lakers yang Cedera Kepala karena Tersikut Kevon Looney Warriors

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pebasket Anthony Davis mengalami cedera ketika timnya Los Angeles Lakers melawan Golden State Warriors di game kelima babak semifinal playoff NBA Wilayah Barat di Chase Center, San Francisco, California, Rabu malam waktu setempat atau Kamis, 11 Mei 2023 pagi.

Anthony Davis mengalami cedera setelah sisi kepalanya tersikut Kevon Looney dari Warriors di pertengahan kuarter keempat pertandingan tersebut. Davis awalnya dievaluasi di bangku LA Lakers oleh pelatih atletik Jon Ishop sebelum mundur ke belakang arena untuk perawatan medis lebih lanjut. Tidak disebutkan adanya gegar otak setelah evaluasi awal Davis.

Mengenal Anthony Davis

Mengutip Basketball Reference, Anthony Davis pebasket Amerika yang saat ini bermain sebagai power forward atau center untuk tim Lakers di National Basketball Association (NBA). Dia lahir di Chicago, Illinois pada 11 Maret 1993.

Davis memulai karier basket di sekolah menengah, kemudian bermain di level perguruan tinggi di University of Kentucky selama satu musim sebelum draf ke NBA pada 2012. Dia terpilih sebagai pemain nomor satu dalam draft tersebut oleh New Orleans Pelicans (sekarang New Orleans Hornets).

Selama tujuh musim pertamanya dengan Pelicans, Davis terus memberikan kemampuan terbaiknya sebagai pemain serba bisa mencetak poin. Ia juga terampil merebut rebound, memberikan assist dan blok. Dia menjadi pemain bintang di liga dan dinobatkan sebagai All-Star NBA sebanyak enam kali dan terpilih sebagai All-NBA First Team tiga kali.

Mengutip Land of Basketball, pada 2019, Davis bergabung dengan Los Angeles Lakers setelah ditukar oleh Pelicans. Bersama tim Lakers, dia mendapat gelar NBA pertamanya pada 2020. Ia menjadi bagian penting dari pasukan Lakers untuk musim berikutnya.

Davis dianggap sebagai salah satu pemain terbaik saat ini karena keahliannya yang serba bisa. Dia juga diakui sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah NBA yang bisa bermain di posisi forward atau center.

