Juliana Klarisa Bikin Kejutan di SEA Games 2023, Raih Emas Angkat Besi Kelas 55 Kg Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet angkat besi putri Indonesia Juliana Klarisa membuat kejutan dengan menyabet medali emas SEA Games 2023 Kamboja di kelas 55 kg putri. Ia menjadi yang terbaik dalam lomba yang berlangsung di National Olympic Stadium, Phnom Penh, Minggu, 14 Mei 2023.

Lifter berusia 20 tahun itu tampil percaya diri dengan angkatan snatch 81 kilogram dan clean and jerk 105 kilogram , sehingga total angkatannya 186 kilogram . Hasil tersebut mengantarkan Juliana meraih medali emas untuk kali pertama dalam pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.

"Tidak menyangka, karena semula saya hanya ditarget medali perak atau perunggu. Tapi saya berhasil meraih emas," kata Juliana usai berlaga.

Juliana mengaku lebih percaya diri mengingat lifter asal Filipina Hidilyn Diaz yang meraih medali emas pada SEA Games XXX/2019 Filipina dan XXX/2021 tahun lalu di Vietnam, absen karena fokus menatap Olimpiade 2024 Paris.

"Dia yang mengalahkan saya di Filipina. Sekarang absen, jadi itu membuat saya berusaha untuk memanfaatkan momentum. Tetapi lifter kedua Filipina yang tampil kali ini juga tidak bisa dientengkan," kata Juliana yang pada SEA Games 2019 meraih perunggu.

Juliana meraih medali emas usai mengalahkan wakil Filipina Rosalinda Faustino yang meraih perak dengan angkatan snatch 80 kilogram, clean and jerk 104 kilogram, dan total 184 kilogram. Sementara perunggu menjadi milik atlet tuan rumah Try Sopheakreach yang mengemas snatch 36 kilogram, clean and jerk 47 kilogram, dan total 83 kilogram.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB PABSI Hadi Wihardja mengatakan Juliana adalah kuda hitam dalam persaingan SEA Games 2023.

"Dia berhasil membuat peta persaingan di kelas ini menjadi sangat ketat. Sebagai catatan, ia juga berhasil mengalahkan dua lifter Thailand dan Vietnam pada angkatan clean and jerk," ujar Hadi.

Sejauh ini, angkat besi telah menyumbang dua emas dan tiga perak untuk Kontingen Indonesia pada SEA Games 2023.

Sebelumnya, Eko Yuli Irawan dari nomor 61 kilogram berhasil meraih emas. Kemudian tiga perunggu masing-masing diraih Muhammad Husni (55 kilogram putra), Mohamad Yasin (67 kilogram putra), dan Luluk Diana Tri Wijayana (173 kilogram putra).

