Jadwal Final NBA 2023: Denver Nuggets vs Miami Heat, Mulai Jumat Pagi 2 Juni

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal final NBA 2023 akan berlangsung mulai Jumat pagi WIB, 2 Juni 2023. Denver Nuggets dan Miami Heat akan berebut gelar juara dalam seri yang memakai best of seven.

Denver Nuggets akan tampil dalam posisi sebagai unggulan. Mereka adalah penghuni urutan dua dalam klasemen akhir Wilayah Timur. Miami Heat hanya berada di posisi kedelapan dalam klasemen sama.

Namun, Heat unggul dari segi koleksi gelar. Mereka pernah tiga kali juara dari enam final yang dijalaninya. Gelar juara yang terakhir mereka rasakan pada 2013. Nuggets akan menjalani debutnya di final NBA.

Neggets lebih diuntungkan dalam hal waktu bermain. Mereka menang 4-0 atas Lakers dalam final wilayah, sehingga pemainnya lebih banyak waktu istirahat jelang laga final ini.

Heat harus menghadapi perlawanan luar biasa dari Celtics dalam final wilayah lainnya. Sempat unggul 3-0, mereka dikejar 3-3, namun akhirnya lolos dengan skor 4-3.

Kedua tim sama-sama menyongsong pencapaian bersejarah pada laga final. Nuggets akan merasakan gelar juara pertamanya bila mampu membendung perlawanan Heat.

Miami akan menjadi unggulan kedelapan pertama yang mengangkat Trofi Larry O'Brien. Mereka menjadi unggulan kedelapan kedua yang mencapai final setelah New York Knicks 24 tahun lalu yang kemudian gagal juara.

Final nanti juga akan jadi pembuktian dua pemain bintang. Nuggets memiliki Nikola Jokic, pemain terbaik NBA musim lalu. Sedangkan Heat akan bertumpu pada Jimmy Butler, yang sudah menunjukkan peran pentingnya di babak-babak sebelumnya.





Jadwal Final NBA 2023

Jumat, 2 Juni 2023

07:30 Denver Nuggets vs Miami Heat

Senin, 5 Juni 2023

07:00 Denver Nuggets vs Miami Heat

Kamis, 8 Juni 2023

07:30 Miami Heat vs Denver Nuggets

Minggu, 10 Juni 2023

07:30 Miami Heat vs Denver Nuggets

Game 4 hingga 7 (bila diperlukan)

Selasa, 13 Juni

Sabtu, 16 Juni

Senin, 19 Juni 2023.

