Indonesia Vs Palestina: Profil Susan Shalabi Wakil Presiden PFA Kagumi Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vice-President of the Palestine Football Association (PFA) Susan Shalabi Molano memuji fasilitas olahraga di Stadion Gelora Bung Tomo, Gelora 10 November dan Gelora Pancasila di Kota Surabaya, Jatim. Sebelumnya, ketiga stadion ini merupakan tempat perhelatan FIFA Match Day timnas Indonesia vs Palestina pada Rabu, 14 Juni 2023.

"Nama lapangan itu memiliki nilai sejarah dan semangat perjuangan besar bangsa Indonesia," ujar Susan Shalabi Molano kepada awak media.

Lantas siapa Susan R Shalabi Molano? Jika di Indonesia ada Ratu Tisha Destria, di Palestina terdapat Susan Shalabi Molano. Mereka merupakan wanita tangguh yang berjuang mengurus kemajuan sepakbola di negaranya.

Profil Susan Shalabi

Susan R Shalabi Molano merupakan salah satu tokoh penting di FA Palestina. Susan Shalabi adalah Wakil Presiden, setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Palestina sejak 2 September 2016. Bahkan dia sudah bekerja di organisasi itu selama 15 tahun.

Merangkum dari brecha.com, lahir di diaspora, Kuwait, susan berdarah campuran dari ayah Palestina dan ibu Spanyol. Susan merupakan lulusan Najah National University dan tamatan Master dalam bidang Hubungan Internasional di Birzeit University. Kemudian, menjadi guru lukis di Kementerian Kebudayaan Palestina.

Sebelum berkiprah di bidang sepak bola, Susan awalnya bekerja televisi satelit Palestina, yang kemudian memutuskan untuk pindah dari jurnalisme ke Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina. Susan mulai terjun di dunia sepak bola saat bekerja di Diplomatik Kementerian Luar Negeri Palestina. Kala itu, ia diminta untuk memimpin wilayah internasional dan membantu membangun kembali asosiasi sepak bola Palestina.

Sebelum terpilih sebagai wakil presiden, Susan sudah berkiprah di FIFA sebagai anggota Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Asia dan komite FIFA lainnya. Melansir dari quotes, Susan sempat menjadi Anggota Komite Penyelenggara Kompetisi FIFA 2017-2021, Anggota Komite Penyelenggara Piala Asia AFC 2019, Wakil Ketua Komite Sepak Bola Wanita AFC, Anggota Komite Eksekutif AFC, Komite Sepak Bola Wanita dan Anggota Piala Dunia Wanita FIFA, dan koordinator lokal untuk jaringan internasional FIFA/CIES (International Center for Sports Studies) universitas di Palestina.

Selain berdedikasi di sepak bola, Susan juga turut serta dalam membangun diplomat Palestina. Mulai dari Diplomat Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Koordinator Proyek YLE untuk membangun kapasitas saluran satelit Palestina hingga jurnalis di Palestina Satellite Channel.

Selain itu, Susan Shalabi juga mendedikasikan dirinya untuk mendokumentasikan, mensistematisasikan, dan mencela pelanggaran Israel yang terus-menerus terhadap sepak bola Palestina. Ia menulis kepada Asosiasi Sepak Bola Uruguay (AUF) memintanya untuk tidak melakukan persiapan terakhir untuk Piala Dunia di Israel.

Pilihan Editor: Timnas Indonesia Vs Palestina di FIFA Matchday Rabu 14 Juni, Skuad Garuda Bakal Main Total Football

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.