Jadwal Wimbledon 2023: Iga Swiatek Jadi Unggulan Pertama, Elena Rybakina Ketiga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Iga Swiatek akan menjadi unggulan teratas pada ajang Wimbledon 2023. Dimulai pada 3 Juli mendatang, petenis Polandia akan menghadapi rivalitas baru melawan juara bertahan Elena Rybakina untuk menjadi pemenang di turnamen tenis lapangan rumput tersebut.

Swiatek mewarisi peringkat nomor satu dunia ketika Ashleigh Barty pensiun pada April 2022. Meskipun begitu, sebagian besar kesuksesannya baru datang di turnamen yang berlangsung lapangan keras dan tanah liat.

Petenis berusia 22 tahun itu telah memenangkan tiga gelar Prancis Terbuka, US Open, dan mencapai semifinal Australia Terbuka, tetapi gagal melaju melampaui putaran keempat di Wimbledon.

Petenis nomor dua dunia Aryna Sabalenka, semifinalis edisi 2021, kembali ke All England Club setelah penyelenggara mencabut larangan untuk pemain Rusia dan Belarusia. Wimbledon melarang pemain dari kedua negara tahun lalu karena invasi Rusia ke Ukraina.

Adapun Elena Rybakina, petenis Kazakhstan berhasil menang di Indian Wells dan mencapai final Australia Terbuka. Ia kehilangan poin dari kemenangannya di Wimbledon tahun lalu setelah Grand Slam dihukum setelah memberlakukan larangannya terhadap pemain Rusia dan Belarusia.

Swiatek, Rybakina, Sabalenka dijuluki The Big Three. Mereka harus melawan tantangan dari petenis Tunisia Ons Jabeur, yang akan berusaha menjadi pemain wanita Afrika dan Arab pertama yang memenangkan gelar tunggal Grand Slam setelah mencapai babak final Wimbledon 2022 dan AS Terbuka

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pesaing lainnya adalah Petra Kvitova, yang berhasil tampil mengejutkan di Miami Open. Itu menjadi ajang pemanasan sebelum turun di Wimbledon. Katie Boulter akan menjadi harapan tuan rumah setelah mantan juara AS Terbuka Emma Raducanu baru pulih dari operasi.

Petenis Iga Swiatek dari Polandia merayakan kemenangannya di pertandingan perempat final melawan Coco Gauff dari AS dalam Prancis Terbuka, Roland Garros, Paris, Prancis, 7 Juni 2023 . REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berikut urutan petenis unggulan di Wimbledon 2023

1 - Iga Swiatek (Polandia)

2 - Aryna Sabalenka (Belarusia)

3 - Elena Rybakina (Kazakhstan)

4 - Jessica Pegula (AS)

5 - Caroline Garcia (Prancis)

6 - Ons Jabeur (Tunisia)

7 - Coco Gauff (AS)

8 - Maria Sakkari (Yunani)

9 - Petra Kvitova (Republik Ceko)

10 - Barbora Krejcikova (Republik Ceko)

11 - Daria Kasatkina (Rusia)

12 - Veronika Kudermetova (Rusia)

13 - Beatriz Haddad Maia (Brasil)

14 - Belinda Bencic (Swiss)

15 - Liudmila Samsonova (Rusia)

16 - Karolina Muchova (Republik Ceko)

17 - Jelena Ostapenko (Latvia)

18 - Karolina Pliskova (Republik Ceko)

19 - Victoria Azarenka (Belarusia)

20 - Donna Vekic (Kroasia)

21 - Ekaterina Alexandrova (Rusia)

22 - Anastasia Potapova (Rusia)

23 - Magda Linette (Polandia)

24 - Zheng Qinwen (Cina)

25 - Madison Keys (AS)

26 - Anhelina Kalinina (Ukraina)

27 - Bernarda Pera (AS)

28 - Elise Mertens (Belgia)

29 - Irina-Camelia Begu (Rumania)

30 - Petra Martic (Kroasia)

31 - Mayar Sherif (Mesir)

32 - Marie Bouzkova (Republik Ceko)

Pilihan Editor: Profil Rahmat Hidayat, Pasangan Baru Kevin Sanjaya Sukamuljo di Ganda Putra Indonesia