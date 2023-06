Wimbledon 2023: Babak Baru Persaingan Novak Djokovic dan Carlos Alcaraz

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Novak Djokovic akan berusaha untuk memenangkan gelar Grand Slam ke-24 ketika turun di ajang Wimbledon 2023. Turnamen akan dimulai pada 3 Juli 2023.

Namun, usaha petenis Serbia itu tidak akan mudah. Meski telah memenangkan empat gelar terakhir di All England Club, dia hanya akan menjadi unggulan kedua di belakang petenis muda Spanyol, Carlos Alcaraz.

Djokovic menyamai koleksi gelar Rafael Nadal yang berhasil menjadi juara pada 22 Grand Slam saat memenangkan Australia Terbuka. Ia berhasil melewati capaian petenis asal Spanyol itu saat merebut gelar Prancis Terbuka.

Kemenangan di London akan membuat Djokovic menyamai rekor delapan gelar Wimbledon milik Roger Federer. Namun, ia akan menghadapi rintangan berat dari Alcaraz, yang merebut kembali peringkat satu dunia setelah memenangkan gelar Queen's Club akhir pekan lalu.

Petenis Spanyol itu menyerahkan posisi teratas kepada Djokovic setelah Prancis Terbuka. Alcaraz kalah dari petenis berusia 36 tahun itu di semifinal setelah menderita kram parah.

Dua petenis akan berusaha untuk membawa persaingan mereka ke level lain setelah sebagian besar potensi pertemuan mereka terhambat sejumlah cedera pada awal tahun. Selain itu, Djokovic tidak dapat bermain di lapangan keras AS Terbuka karena sikap atas vaksinasi Covid-19.

Carlos Alcaraz dari Spanyol berpose dengan piala setelah memenangkan ATP 500 Queen's Club Championships. Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Petenis Rusia Daniil Medvedev akan menjadi unggulan ketiga dan rekan senegaranya Andrey Rublev menjadi unggulan ketujuh. Kedua pemain kembali ke Wimbledon setelah penyelenggara mencabut larangan terhadap pemain dari Rusia dan Belarusia.

Cameron Norrie, semifinalis tahun lalu, berada di urutan ke-13 dan akan menjadi andalan tuan rumah. Berikut daftar unggulan sektor tunggal putra Wimbledon 2023.

1 - Carlos Alcaraz (Spanyol)

2 - Novak Djokovic (Serbia)

3 - Daniil Medvedev (Rusia)

4 - Casper Ruud (Norwegia)

5 - Stefanos Tsitsipas (Yunani)

6 - Holger Rune (Denmark)

7 - Andrey Rublev (Rusia)

8 - Jannik Sinner (Italia)

9 - Taylor Fritz (AS)

10 - Frances Tiafoe (AS)

11 - Karen Khachanov (Rusia)

12 - Felix Auger-Aliassime (Kanada)

13 - Cameron Norrie (Inggris)

14 - Borna Coric (Kroasia)

15 - Lorenzo Musetti (Italia)

16 - Alex de Minaur (Australia)

17 - Tommy Paul (AS)

18 - Hubert Hurkacz (Polandia)

19 - Francisco Cerundolo (Argentina)

20 - Pablo Carreno Busta (Spanyol)

21 - Alexander Zverev (Jerman)

22 - Jan-Lennard Struff (Jerman)

23 - Roberto Bautista Agut (Spanyol)

24 - Grigor Dimitrov (Bulgaria)

25 - Sebastian Korda (AS)

26 - Alexander Bublik (Kazakhstan)

27 - Yoshihito Nishioka (Jepang)

28 - Nicolas Jarry (Cile)

29 - Denis Shapovalov (Kanada)

30 - Daniel Evans (Inggris)

31 - Tallon Griekspoor (Belanda)

32 - Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

