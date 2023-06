Jadwal Liga 1 Persija Jakarta vs PSM Makassar Diundur, Penonton Bisa Refund Tiket

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal pertandingan Persija Jakarta vs PSM Makassar pada pekan pertama Liga 1 2023-2024 dipastikan mundur. Laga tersebut bakal berlangsung pada Senin, 3 Juli 2023. Lantas, bagaimana status tiket pertandingan yang sudah dijual dan dibeli?

Kepastian mundurnya laga Persija vs PSM ditentukan melalui hasil keputusan PT Liga Indonesia Baru. PT LIB merekomendasikan pertandingan jadwal pertandingan tersebut dimundurkan setelah menggelar rapat koordinasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat, 30 Juni 2023.

Baca Juga: Laga Liga 1 Persija Jakarta vs PSM Makassar Diundur ke 3 Juli 2023

"PT Liga Indonesia baru (LIB) menyampaikan perubahan jadwal kompetisi BRI Liga 1-2023/24 NP. 5 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK, diubah menjadi Senin, 3 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK," tulis surat LIB dikutip dari keterangan resmi Persija.

Tiket pertandingan Persija vs PSM telah dijual mulai hari ini Jumat, 30 Juni 2023. Dalam keterangan tiket disebutkan bahwa pertandingan bakal berlangsung pada Minggu, 2 Juli 2023.

Manajemen Persija dalam keterangan tertulisnya memastikan jika tiket yang sebelumnya sudah dibeli tetap bisa dipakai. Namun jika pembeli berhalangan hadir, dapat melakukan pengembalian duit atau refund.

"Tiket yang sudah dibeli secara otomatis dapat digunakan di jadwal baru Persija vs PSM, Senin, 3 Juni 2023," tulis keterangan resmi Persija. "Bila pembeli tiket tidak bisa hadir pada 3 Juli 2023, maka dipersilakan melakukan refund dengan menghubungi customer service."

"Caranya, email ke support@netzme.id dengan format pengaduan: sertakan nama pemesan, alamat email, nomor telepon, dan lampirkan bukti pembayaran," demikian isi keterangan resmi Persija.

Tiket Persija Jakarta vs PSM Makassar dijual untuk penonton umum mulai dari Rp 175 ribu pada kategori I Zona 2 dan 11. Pembelian dapat dilakukan secara online melalui situs resmi situs resmi www.persija.id. Lalu, pilih opsi link pembelian tiket Persija vs PSM dan nanti calon penonton bakal diarahkan ke laman khusus pembeliannya.

Berikut daftar lengkap harga tiket Persija Jakarta vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lounge : Rp1.000.000

VIP Barat Zona 1 & 12 : Rp300.000

Kategori I Zona 2 & 11 : Rp175.000

Tiket Kategori 2 (Tengah, Utara dan Selatan) serta Kategori 3 khusus untuk pemegang KTA The Jakmania, bisa didapatkan melalui Korwil masing-masing.

Tiket Bundling Voucher Tenant Persija Fair:

VIP Barat Zona 12 : Rp300.000,- + Voucher Rp50.000

Pilihan Editor: Prediksi Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024 Pekan Pertama: Jadwal, H2H, Formasi