3 Pengaruh Cristiano Ronaldo dalam Klub Al Nassr

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, Cristiano Ronaldo mengungkapkan, Liga Arab Saudi lebih baik dari Major League Soccer (MLS). Ia tak berminat pindah ke MLS dan kembali ke klub Eropa mana pun. “Saya membuka jalan ke liga Saudi dan sekarang semua pemain datang ke sini,” kata Ronaldo.

Di Al Nassr, Cristiano Ronaldo akan mendapatkan gaji Rp3,3 triliun per musim, Rp271 miliar per bulan, Rp67,8 miliar satu pekan, dan Rp113.110 per detik. Nominal itu membuat dirinya menjadi atlet termahal sepanjang masa. “Di Eropa pekerjaan saya sudah selesai. Saya bangga membuat keputusan besar dalam karier sepak bola saya,” kata pesepak bola asal Portugal itu.

Tentang Cristiano Ronaldo di Al Nassr

1. Meningkatnya pengikut Instagram Al Nassr

Datangnya Ronaldo tidak hanya membuatnya menjadi pemain terbaik atau mempengaruhi permainan Al Nassr. Kedatangan Ronaldo mempengaruhi popularitas Al Nassr sampai jumlah pengikut akun Instagram klub itu drastis melonjak.

Sebelum Ronaldo datang, Al Nassr hanya memiliki pengikut 800 ribu. Kini, tercatat hingga Rabu 19 Juli 2023, pengikut akun Instagram Al Nassr mencapai 15,8 juta.

2. Sponsor dari Nike

Kedatangan Ronaldo tidak hanya soal popularitas saja. Merek produk Nike yang memiliki kontrak seumur hidup dengan Ronaldo juga tertarik mensponsori Al Nassr.

Klub mengonfirmasi melalui akun Twitter yang mengungkapkan, Nike akan menjadi sponsor kostum pada musim 2023-2024. Sebelumnya, kostum Al Nassr disponsori oleh Duneus merek baju dari Arab Saudi.

3. Menginspirasi pemain lain di Al Nassr

Kedatangan Ronaldo menginspirasi rekan setimnya untuk mengikuti diet ketat dan berlatih secara intens. Jose Blesa salah satu orang yang merasakan perubahan dan terinspirasi dari kedatangan Ronaldo di Al Nassr. “Dia sering berbicara mengenai diet yang baik dan selalu tiba pertama di tempat latihan, kemudian pulang terakhir,” kata Blesa.

TIM TEMPO | SOCCER | GOAL

