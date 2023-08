Jadwal Australian Open 2023 Kamis 3 Agustus: 13 Wakil Indonesia Tanding, ada Duel Pramudya / Yeremia vs Leo / Daniel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Australian Open 2023 pada Kamis, 3 Agustus, akan menggelar rangkaian pertandingan babak kedua. Sebanyak 13 wakil Indonesia bakal bertanding hari ini di Quaycentre, Sydney, Australia.

Dua di antaranya, yakni ganda putra Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan dan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin akan berduel untuk memperebutakan tiket ke perempat final.

Selain mereka, ganda putra lainnya yang juga tampil hari ini adalah Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan. Di sektor tunggal putra, ada Jonatan Christie dan Anthony Sisisuka Ginting.

Sementara, di tunggal putri, hanya satu wakil yang bakal bertanding, yakni Komang Ayu Cahya Dewi. Sedangkan, untuk ganda putri, ada Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi.

Di ganda campuran, Indonesia memiliki tiga wakil, yaitu Praven Jordan / Melati Daeva Oktavianti, Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari, dan Adnan Maulana / Nita Violina Marwah.

Jadwal Australian Open 2023 untuk wakil Indonesia pada Kamis, 3 Agustus 2023 (pertandingan dimulai 09.00 WIB)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lapangan 1

Partai ke-4: tunggal putra Jonatan Christie vs Ng Tze Yong (Malaysia)

Partai ke-5: ganda campuran Praven Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Hong Kong)

Partai ke-7: ganda putri Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Benyapa Aimsaard / Nunatakarn Aimsaard (Thailand)

Partai ke-8: tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting vs Kiran George (India)

Partai ke-9: ganda putra Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Chiang Chien-Wei / Wu Hsuan-Yi (Taiwan)

Lapangan 2

Partai pertama: ganda campuran: Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari vs Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Malaysia)

Partai ke-4: ganda campuran Adnan Maulana / Nita Violina Marwah vs Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping (Cina)

Partai ke-8: ganda putra Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan vs Lu Ching Yao / Yang Po Han (Taiwan)

Lapangan 4

Partai ke-5: ganda putra Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin

Partai ke-7: tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito vs Weng Hong Yang

Partai ke-9: tunggal putri Komang Ayu Cahya Dewi vs Aya Ohor (Jepang)

Partai ke-10: ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi vs Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto (Jepang)

Pilihan Editor: Rekap Hasil Australian Open 2023 Rabu 2 Agustus: 7 Wakil Indonesia Lolos, 4 Kalah