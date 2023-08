Hasil Undian Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023: Indonesia Kirim 15 Wakil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 akan digelar di Kopenhagen, Denmark, 21-27 Agustus. Drawing atau undiannya telah digelar pada Kamis, 10 Agustus 2023.

Indonesia akan mengirimkan 15 wakil dalam Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis edisi 2023 ini. Mereka mendapatkan undian yang cukup baik, bahkan beberapa di antaranya mendapatkan bye.

Dalam drawing yang digelar langsung melalui kanal Youtube BWF TV, itu Presiden BWF Poul-Erik Hoyer Larsen menyatakan bahwa dia memastikan turnamen ini akan sangat besar.

"Ini kali kelima Denmark menjadi tuan rumah dan ini akan menjadi turnamen yang akan dikenang. Saya yakin semua pemain akan bermain baik demi meraih poin terbaik dan demi kualifikasi Olimpiade," kata Hoyer Larsen.

Hasil drawing Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 yang digelar hari ini:

Tunggal Putra

1. Anthony Sinisuka Ginting (2) vs Danylo Bosniuk (Ukraina)

2. Jonatan Christie (5) vs Lee Zi Jia (Malaysia)

3. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Nathan Tang (Australia).

Tunggal Putri

1. Gregoria Mariska Tunjung (8) (bye ke putaran kedua)

2. Putri Kusuma Wardani vs Polina Buhrova (Ukraina).

Ganda Putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (1) (bye ke putaran kedua)

2. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (8) (bye ke putaran kedua)

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (10) (bye ke putaran kedua)

4. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (13) (bye ke putaran kedua).

Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (12) (bye ke putaran kedua)

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (bye ke putaran kedua)

3. Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Stine Kuespert/Emma Moszczynski (Jerman).

Ganda Campuran

1. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (3) (bye ke putaran kedua)

2. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang)

3. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yuki Kaneko/Misaki Matsumoto (Jepang).

Berdasarkan hasil undian ini, Anthony Sinisuka Ginting dan Fajar/Rian masuk jajaran pemain dengan unggulan tertinggi.

Anthony menjadi unggulan dua dalam undian ini dan akan menghadapi pemain non-unggulan Danylo Bosniuk dari Ukraina. Secara ranking, Anthony unggul sangat jauh. Ia merupakan peringkat dua dunia, sedangkan Bosniuk adalah ranking 105 dunia.

Sementara itu, pemain unggulan nomor satu Indonesia di nomor ganda putra Fajar/Rian mendapatkan bye ke babak berikutnya.

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis adalah ajang tahunan yang juga masuk dalam kualifikasi Olimpiade. Jika dalam tahun tersebut Olimpiade digelar maka Kejuaraan Dunia tak akan digelar.

