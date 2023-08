Jadwal Inter Miami vs Nashville SC di MLS: Main Kamis Pagi 31 Agustus, Lionel Messi Jadi Starter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Miami akan kembali beraksi di ajang Major League Soccer (MLS). Mereka akan menjamu Nashvile SC di Stadion DRV PNK, Kamsi pagi, 30 Agustus 2023.

Inter Miami akan menjalani laga ke-24. Mereka akan menjaga kebangkitan setelah pekan lalu menang 2-0 di markas New York Red Bulls.

Lionel Messi Pasti Bermain dari Awal

Lionel Messi hanya menjadi pemain pengganti pada laga melawan Red Bulls. Saat itu ia menyumbang salah satu gol Inter Miami.

Saat menjamu Nashville, pemai Argentina ini akan turun dari awal. Hal itu sudah dipastikan pelatih Gerardo "Tata" Martino.

“(Ini) pertandingan yang dia perlukan. Laga kunci baginya untuk mendapatkan sedikit pemulihan adalah yang terakhir di New York (melawan Red Bulls), sama dengan (Sergio Busquets),” kata Tata.

“Jika tidak ada masalah, dia akan jadi starter.”

Messi kini sudah mencetak 11 gol dan memberi tiga assist buat Inter Miami. Dalam sembilan laga yang sudah dijalaninya, ia memberi gelar juara Piala Liga buat timnya serta tiket final US Open Cup.

Jadwal MLS Kamis, 31 Agustus 2023

06:30 Inter Miami vs Nashville SC (Apple TV)

06:30 Atlanta United vs FC Cincinnati

06:30 Charlotte vs Orlando City

06:30 New England Revolution vs New York Red Bulls

06:30 New York City CF vs Montreal

06:30 Toronto FC vs Philadelphia Union

07:30 Austin FC vs Seattle Sounders

07:30 Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps

07:30 Houston Dynamo vs Columbus Crew

07:30 Minnesota United vs Colorado Rapids

07:30 St. Louis City vs FC Dallas

09:30 Portland Timbers vs Real Salt Lake

09:30 San Jose Earthquakes vs Los Angeles Galaxy.

Klasemen MLS Wilayah Timur

MLS SOCCER

