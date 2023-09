Rekap Hasil China Open 2023 Selasa 5 September: 9 Wakil Indonesia Tanding, 5 Lolos ke Babak Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lima dari sembilan wakil Indonesia yang bertanding di babak pertama China Open 2023 pada Selasa, 5 September, mencatat kemenangan untuk memastikan lolos ke babak berikutnya. Tiga di antaranya dari sektor ganda campuran, termasuk Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti.

Praveen / Melati berhasil melewati hadangan pertamanya di turnamen BWF Super 1000 ini dengan menyingkirkan pasangan tuan rumah unggulan ketujuh, Jiang Zhen Bang / Wei Ya Xin dalam pertarungan sengit tiga game selama 60 menit, 21-16, 12-21, 21-16.

Dua pasangan ganda campuran lainna, Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari dan Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja. Mereka sama-sama mendapatkan tiket ke babak kedua dengan mengkandaskan wakil dari Taiwan.

Di sektor ganda putra, dua wakil Indonsia keok. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto takluk melawan Kim Astrup / Andres Skaarup Rasmussen dari Denmark dalam dua game langsung. Sementara, Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin dikalahkan wakil dari tuan rumah unggulan ketiga, Liang Wei Keng / Wang Chang.

Untuk tunggal putra, Jonatan Christie dan Shesar Hiren Rhustavito melaju ke babak kedua. Sedangkan, Chico Aura Dwi Wardoyo masih belum bisa mengatasi pemain nomor satu dunia asal Denmark, Victor Axelsen. Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung juga gagal melewati babak pertama.

Berikut rekap hasil China Open 2023 untuk wakil Indonesia pada Selasa, 5 September 2023:

Tunggal putra:

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Victor Axelsen (Denmark / 1), kalah 21-17, 21-18



Jonatan Christie vs Weng Hong Yang (Cina), menang 22-20, 19-21, 21-10



Shesar Hiren Rhustavito vs Priyanshu Rajawat (India), menang 21-13, 26-24

Tunggal putri:

Gregoria Mariska Tunjung vs Thuy Linh Nguyen (Vietnam), kalah 15-21, 14-21

Ganda putra:

Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Liang Wei Keng / Wang Chang (Cina /3), kalah 15-21, 18-21

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Kim Astrup / Andres Skaarup Rasmussen (Denmark), kalah 19-21, 19-21

Ganda campuran:



Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari vs Chang Ko-Chi / Lee Chih Chen (Taiwan), menang 21-19, 16-21, 21-19



Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Jiang Zhen Bang / Wei Ya Xin (Cina / 7), menang 21-16, 12-21, 21-16



Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja vs Yang Po-Hsuan / Hu Ling Fang (Taiwan), menang 21-16, 21-14

