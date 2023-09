Coco Gauff Juara US Open, Simak Asal-usul Turnamen Tenis Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Petenis remaja Amerika Serikat Coco Gauff menjuarai turnamen US Open 2023. Ia mengalahkan petenis Belarusia Aryna Sabalenka dengan skor 2-6 6-3 6-2. Laga final itu berlangsung di New York, Minggu, 10 September 2023, dini hari WIB.

Dikutip dari Britannica, Coco Gauff mencetak sejarah sebagai petenis remaja wanita ketiga pemenang US Open 2023. Nama remaja berusia 19 itu kini sejajar dengan petenis Tracy Austin dan Serena William. Austin juara US Open 1997 saat usia 16 tahun. Sedangkan Williams menjuarai US Open 1999 di usia 17 tahun.

Asal-usul US Open

US Open atau Kejuaraan Tenis Terbuka Amerika Serikat adalah turnamen internasional terbesar keempat sekaligus terakhir yang membentuk Grand Slam tenis tahunan. Kejuaraan US Open diadakan selama dua pekan pada akhir Agustus dan awal September.

US Open dikembangkan dari salah satu kejuaraan tenis tertua di dunia. Dulu namanya Kejuaraan Nasional Amerika Serikat. Pada 1881, turnamen ini ditetapkan sebagai kompetisi nasional untuk tunggal dan ganda putra. Kala itu turnamen terbuka hanya untuk klub-klub yang tergabung dalam US Tennis Association (USTA) National Tennis Center.

Turnamen diperluas hingga mencakup tunggal putri pada 1887, ganda putri pada 1889, dan ganda campuran pada 1892. Pada 1968, kelima kejuaraan tersebut masih diperebutkan di tempat yang berbeda. Sejak 1969, kelima turnamen diselenggarakan di tempat yang sama di Klub Tenis West Side di Forest Hills, Queens, New York. Semenjak itulah kejuaraan tersebut dikenal sebagai US Open.

Sejak 1978, turnamen berlangsung di USTA National Tennis Center di Flushing Meadows, New York. Lapangan utamanya Stadion Arthur Ashe kapasitas 22 ribu kursi. Adapun alternatifnya yaitu Stadion Louis Armstrong kapasitas 10 ribu kursi dan Stadion Grandstand kapasitas 6 ribu kursi. Pada US Open 2006, kompleks berganti nama Pusat Tenis Nasional USTA Billie Jean King untuk menghormati Billie Jean King, juara tunggal US Open empat kali dan pelopor tenis wanita.

