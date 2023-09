Hasil Liga 2 Pekan Ketiga: PSDS Deli Serdang vs Sriwijaya FC 2-2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PSDS Deli Serdang bermain imbang 2-2 saat menjamu Sriwijaya FC 2-2 pada laga lanjutan Liga 2 Indonesia grup I yang digelar di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubuk Pakam, Senin, 25 September 2023.

PSDS Deli Serdang unggul lebih dahulu, pada menit ke- 67, melalui tendangan bebas Bima Lesmana. Tendangan Bima sempat ditepis kiper Sriwijaya Rudi N Rajak, namun bola tetap melaju ke dalam gawang.

Gol balasan Sriwijaya tercipta pada menit ke-81 melalui tendangan bebas yang dilakukan Irwanto Bajo. Berselang satu menit kemudian, Sriwijaya berbalik unggul lewat gol Ali Koroy. PSDS menyamakan kedudukan lewat gol Noriki Takada menit ke-86.

Pelatih PSDS, Susanto, mengatakan hasil imbang tersebut tidak memuaskan mengingat mereka bertindak sebagai tuan rumah. Banyak yang harus dievaluasi khususnya barisan pertahanan yang dinilai masih sering lengah mengantisipasi serangan lawan.

"Walau hasilnya kurang memuaskan, kami tetap memberikan apresiasi kepada anak-anak yang main dengan cukup baik, walau kondisi lapangan kurang mendukung karena licin dampak hujan," katanya.

Sementara Pelatih Sriwijaya Yusuf Prasetyo cukup puas dengan hasil yang diraih timnya. "Anak-anak telah berjuang dengan keras, bahkan kita sempat memimpin.Kita main lepas dan tak ada strategi khusus menjalani laga melawan tuan rumah. Bisa memetik satu poin cukup memuaskan bagi kami," katanya.

PSDS menempati posisi kedua klasemen Grup I dengan nilai 4 dari 3 laga. Sriwijaya FC persis di bawahnya, dengan nilai sama, tapi kalah selisih gol.

Hasil Liga 1 Senin, 25 September 2023:

Nusantara vs PSKC Cimahi 3-0

Persekat Tegal vs Persela Lamongan 1-0

PSDS Deli Serdang vs Sriwijaya FC 2-2.

