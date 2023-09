Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2023: Fajar / Rian Kalah, Indonesia vs Korea Imbang 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Fajar / Rian), harus mengakui keunggulan pasangan Korea, Kang Min Hyuk / Seo Seung Jae, pada perempat final cabang olahraga nomor beregu bulu tangkis Asian Games 2023. Kekalahan pasangan nomor satu dunia tersebut membuat Indonesia vs Korea untuk sementara imbang 1-1.

Berlaga di Lapangan 2 Binjiang Gymnasium, Hangzhou, pada Jumat, 29 September 2023, Fajar / Rian kalah dalam pertarungan sengit tiga game yang berakhir dengan skor 21-11 22-24 dan 17-21.

Fajar / Rian bermain dengan tempo cepat sejak awal game pertama. Sempat tertinggal 1-3, mereka berhasil menyamakan poin dan memimpin 8-3 berkat sejumlah kesalahan pengembalian pasangan Korea yang kerap tersangkut di net. Keunggulan ini terjaga hingga kedudukan 11-4 pada interval game pertama.

Kang / Seo berusaha keluar dari tekanan setelah jeda. Namun, pertahanan Fajar dan Rian sulit ditembus. Kesalahan sendiri membuat pasangan Korea tertinggal 9-17. Momentum itu berhasil dimanfaatkan Fajar / Rian untuk merebut kemenangan game pertama dengan skor 21-11.

Pada game kedua, laha berlangsung lebih ketat. Fajar / Rian dan Kang / Seo sempat imbang hingga kedudukan 4-4. Pasangan Korea berhasil melesat setelahnya. Sejumlah smash keras Fajar / Rian yang kerap tersangkut di net membuat Kang / Seo unggul 10-6 sebelum memimpin 11-8 pada interval game kedua.

Fajar / Alfian sempat mendapatkan momentum untuk memperkecil selisih poin memanfaatkan kesalahan pasangan Korea. Setelah skor imbang 14-14, pasangan Indonesia bisa berbalik unggul setelah smash keras yang sempat menyentuh bibir net dinyatakan masuk.

Keunggulan tak bertahan lama. Dua kesalahan Rian membuat Kang / Seo kembali unggul. Skor sempat berimbang 20-20 sebelum pasangan Korea menutup game kedua dengan skor 24-22.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Fajar / Rian tampil di bawah tekanan pada game ketiga. Permainan agresif Kang / Seo ditambah sejumlah kesalahan sendiri membuat mereka tertinggal 7-11. Pasangan Indonesia sempat memperkecil selisih poin, tetapi Kang / Seo berhasil mempertahankan kedudukan hingga akhir game ketiga. Smash Seo Seung Jae yang tak mampu dikembalikan secara sempurna oleh Rian menutup game ketiga dengan skor 21-17 untuk Korea.

Indonesia berhasil memimpin terlebih dulu lewat Anthony Sinisuka Ginting. Berlaga pada nomor tunggal putra, Ginting berhasil mengalahkan Jeon Hyeok-jin lewat dua game langsung yang berakhir dengan skor 21-15 dan 21-17.

Susunan pemain dan hasil Indonesia vs Korea Selatan di Asian Games 2023:

MS - Anthony Sinisuka Ginting vs Jeon Hyeok-jin: 21-15 21-17.

MD - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae: 21-11 22-24 17-21.

MS - Jonatan Christie vs Lee Yun-gyu

MD - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Won-ho/Na Sung-seung

MS - Chico Aura Dwi Wardoyo vs Cho Geon-yeop.

Pilihan Editor: Mengenal Ramadhan Sananta yang Golnya Dianulir Wasit di Asian Games 2023