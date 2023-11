Hasil Undian Perempat Final Carabao Cup: Chelsea vs Newcastle, Liverpool vs West Ham United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juara bertahan Manchester United sudah kandas. Namun, babak perempat final Carabao Cup atau Piala Liga Inggris tetap akan diwarnai laga-laga menarik, sesuai hasil undian Kamis, 2 November 2023.

Newcastle United, yang baru menyingkirkan Manchester United dengan kemenangan 3-0, akan kembali menghadapi lawan berat. Mereka akan bertandang ke markas Chelsea.

Liverpool, yang pernah juara sembilan kali, akan tampil di kandang, menjamu West Ham United. Pada laga sebelumnya, The Reds mengalahkan Bournemouth dan The Hammers menyingkirkan Arsenal.

Undian perempat final Carabo Cup juga mempertemukan Everton dengan melawan Fulham. Adapun klub League One, Port Vale, menghadapi tim Championship, Middlesbrough.

Pertandingan perempat final akan dimainkan pada pekan tanggal 18 Desember.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hasil Undian Perempat Final Carabao Cup 2023/24:

Everton vs Fulham

Chelsea vs Newcastle United

Port Vale vs Middlesbrough

Liverpool v West Ham United.

Di babak perempat final, pertandingan hanya akan digelar sekali. Untuk semifinal pertemuan dua leg akan dilakukan. Sedangkan babak final akan berlangsung sekali di Wembley.

Musim lalu, Manchester United menjadi juara setelah mengalahkan Newcastle United 2-0 di babak final.

Pilihan Editor: Jadwal Bola Kamis 2 November: Ada Liga 1, Liga 2, dan Coppa Italia