Profil Victor Wembanyama alias Wemby, Center Jangkung Rekrutan Anyar San Antonio Spurs yang Disebut Alien

TEMPO.CO, Jakarta - San Antonio Spurs baru-baru ini membuat langkah besar dengan merekrut pemain muda berbakat asal Prancis, Victor Wembanyama. Pemain berpostur dengan tinggi lebih dari 2 meter ini telah menjadi pusat perhatian di basket NBA.

Sebagai pemain muda berusia 19 tahun, Victor Wembayama telah mencuri perhatian dunia basket dengan penampilan luar biasa. Di San Antonio Spurs, ia menjadi pilihan pertama dalam NBA Draft 2023.

Awal Mula Karier

Dilansir dari nba.com, Victor Wembanyama, yang dikenal dengan sebutan Wemby lahir pada tanggal 4 Januari 2004, di Le Chesnay, Prancis, dari dua mantan atlet. Ayahnya, Felix Wembanyama merupakan mantan atlet lari keturunan Kongo. Sementara ibunya, Elodie de Fautereau dulunya seorang pemain bola basket yang kini menjadi pelatih.

Wembanyama mencoba beberapa cabang olahraga sebelum akhirnya beralih ke bola basket di bawah bimbingan ibunya. Wemby pernah mencoba bermain sepak bola, seringkali sebagai penjaga gawang, dan juga mencoba beladiri judo sebelum akhirnya beralih ke basket di bawah bimbingan ibunya.

Selain itu, Wemby juga bukan satu-satunya anggota keluarga Wembanyama yang berbakat dalam olahraga. Kakak perempuannya, Eve, juga bermain basket dan memenangkan medali emas bersama tim Prancis dalam Kejuaraan Eropa U16 tahun 2017.

Dilansir dari olympics.com, perjalanan karier Wemby dimulai saat dia berusia 11 tahun. Pada saat itu, dia bermain dalam sebuah pertandingan U11 di Versailles, dan pelatih klub basket Nanterre, Michael Allard, datang untuk menonton pertandingan tersebut.

Wemby kemudian bergabung dengan klub tersebut dan melalui berbagai tahapan pembinaan, ia membuat debut profesionalnya untuk Nanterre di EuroCup pada 2019. Setahun kemudian, ia membuat debut di LNB Pro A dan kemudian memenangkan penghargaan Best Young Player of the Year Pro A 2020-21.

Musim lalu, pemain muda ini menandatangani kontrak tiga tahun dengan ASVEL sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Metropolitans 92, klubnya sebelum bergabung dengan Spurs. Saat bermain di ASVEL, ia berhasil meraih penghargaan Best Young Player of the Year A untuk yang kedua kalinya.

Prestasi Wembanyama tidak hanya memikat penggemar basket, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari para bintang NBA. LeBron James menggambarkan Wemby sebagai "alien" yang memiliki kemampuan unik dan potensi besar, sedangkan Kevin Durant menyebutnya sebagai "game-changer."

Mengawali Karier di NBA Bersama Spurs

Dilansir dari situs resmi NBA, Wemby akhirnya membuat debutnya di NBA bersama San Antonio Spurs pada musim 2023-2024. Debut yang begitu mengesankan ini terjadi ketika Spurs menghadapi Houston Rockets.

Pada pertandingan melawan Rockets, Wembanyama tampil mengesankan dengan mencetak 21 poin dan 12 rebound. Dia menghasilkan poin yang menyamakan skor dengan 20 detik tersisa dan membuka skor di waktu perpanjangan. Penampilannya membantu Spurs meraih kemenangan 126-122.

Di pertandingan melawan Suns, Wembanyama benar-benar bersinar dengan mencetak 38 poin. Pada pertandingan tersebut, Wembanyama menjadi pencetak skor tertinggi untuk Spurs, ditambah dengan 10 rebound.

Sebagai seorang pemain muda dengan potensi luar biasa dan dukungan dari para bintang NBA, Victor Wembanyama adalah salah satu pemain yang patut diawasi dalam beberapa tahun mendatang.

