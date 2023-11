Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Latin setelah Argentina Kalahkan Brasil 1-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Argentina mengalahkan Brasil dengan skor 1-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Latin di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Rabu pagi WIB, 22 November 2023.

Kemenangan Argentina dipastikan oleh gol Nicolas Otamendi pada menit ke-63. Brasil harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-81 karena Joelinton mendapat kartu merah.

Kick off pertandingan ini sempat ditunda sekitar setengah jam karena terjadi bentrokan antara polisi dengan penonton yang hadir di stadion. Saat lagu kebangsaan diputar, suporter Brasil dan Argentina mulai berkelahi. Polisi Brasil menuduh suporter tim tamu sebagai pemicu dan memukuli mereka.

Hasil ini kian menguatkan persiangan yang berbeda dari biasanya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Argentina mapan di puncak klasemen dengan nilai 16 dari 6 laga. Lionel Messi dan kawan-kawan unggul dua angka dari Uruguay yang baru menang 3-0 atas Bolovia.

Brasil gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun dan mengalami kekalahan pertamanya di kandang. Mereka terlempar ke posisi keenam klasemen dengan nilai 7.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Latin

(Pekan keenam)

Paraguay vs Kolumbia 0-1

Ekuador vs Cile 1-0

Uruguay vs Bolivia 3-0

Brasil vs Argentina 0-1

Peru vs Venezuela (masih berlangsung)

Jadwal Pekan Ketujuh

5 September 2024

03:00 Argentina vs Cile

03:00 Bolivia vs Venezuela

03:00 Brasil vs Ekuador

03:00 Peru vs Kolombia

03:00 Uruguay vs Paraguay.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Latin

No Negara Main Gol Poin 1. Argentina 6 8-2 15 2. Uruguay 6 13-5 13 3. Kolombia 6 6-3 12 4. Venezuela 6 6-3 9 5. Ekuador 6 5-3 8 6. Brasil 6 8-7 7 7. Paraguay 6 1-3 5 8. Cile 6 3-7 5 9. Bolivia 6 4-14 3 10. Peru 6 1-8 2

