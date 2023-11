Jadwal Liga Eropa Jumat dinihari, 1 Desember 2023: Ada Liverpool vs LASK, Live di SCTV

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Eropa (Liga Europa) pada Jumat dinihari, 1 Desember 2023, akan menampilkan laga Liverpool vs LASK. Duel kedua tim akan berlangsung di Anfield, mulai 03.00 WIB, dengan disiarkan langsung SCTV.

Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan kabar terbaru tentang dua pemainnya yang menderita cedera saat bermain imbang 1-1 melawan Manchester City minggu lalu, Alisson Becker dan Diogo Jota.

Klopp mengatakan, akibat cedera yang didapat di pertandingan terakhir, kedua pemain andalannya itu akan absen pada laga melawan klub Austria nnti. “Keduanya absen,” kata Klopp pada jumpa pers.

Pelatih asal Jerman itu lalu mengungkapkan tentang berapa lama Alisson dan Jota akan menepi. Dalam hal ini, Alisson akan absen setidaknya selama dua minggu ke depan, sementara Jota akan absen lebih lama dengan waktu yang tidak ditentukan.

“Dengan Ali, keadaannya sedikit lebih rendah, jadi kita harus melihat, tidak hari demi hari, dia tidak akan bermain besok (lawan LASK), tidak pada hari Minggu (lawan Fulham), mungkin tidak pada minggu berikutnya. Maka itu akan baik-baik saja,” kata Klopp.

“Diogo akan memakan waktu sedikit lebih lama, kami tidak tahu persis berapa lama, tapi ini sedikit lebih parah. Kita harus melihatnya,” kata dia.

Sebagai gantinya, mantan pelatih Borussia Dortmund itu akan menurunkan Caoimhin Kelleher di bawah mistar gawang untuk menggantikan absennya kiper asal Brazil tersebut.

Sementara Jota, posisi pemain timnas Portugal itu dapat digantikan oleh beberapa pemain depan lainnya, seperti Luis Diaz, Cody Gakpo, dan Darwin Nunez.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Itulah sebabnya kami tahu kami ingin Caoimhin ada di sini, untuk momen-momen ini. Tidak ada seorang pun, termasuk Caoimhin, yang menginginkan Alisson cedera tetapi jika hal seperti ini terjadi maka Anda memerlukan opsi terkuat dan itulah Caoimhin bagi kami,” kata Klopp.

“Sekarang dia mendapat kesempatan, yang memang pantas dia dapatkan, dia akan tetap bermain besok malam (lawan LASK), itu jelas. Namun kini ia akan menjalani beberapa pertandingan lagi dan mudah-mudahan ia bisa menunjukkan potensi maksimalnya,” tutupnya.

Di Liga Europa, The Reds memimpin klasemen sementara Grup E dengan 9 poin. Mohamed Salah dan kawan-kawan tinggal membutuhkan satu kemenangan untuk lolos dari babak penyisihan grup.

Jadwal Liga Eropa

Jumat, 1 Desember 2023

00:45 AEK Athens vs Brighton - Vidio

00:45 Atalanta vs Sporting CP - Vidio

00:45 Freiburg vs Olympiacos - Vidio

00:45 Maccabi Haifa vs Rennes - Vidio

00:45 Sparta Praha vs Betis - Vidio

00:45 Sturm Graz vs Rakow - Vidio

00:45 TSC vs West Ham - SCTV, Vidio

03:00 Hacken vs Bayer Leverkusen - Vidio

03:00 Liverpool vs LASK - SCTV, Vidio

03:00 Marseille vs Ajax - Vidio

03:00 Molde vs Qarabag - Vidio

03:00 Rangers vs Aris - Vidio

03:00 Servette vs AS Roma - Vidio

03:00 Sheriff Tiraspol vs Slavia Praha - Vidio

03:00 Toulouse vs Union SG - Vidio

03:00 Villarreal vs Panathinaikos - Vidio

Pilihan Editor: Kata Erick Thohir Soal Radja Nainggolan Hijrah ke Liga 1