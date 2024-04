Hasil Piala Uber 2024: Tim Bulu Tangkis Indonesia Sapu Bersih Kemenangan Lawan Hong Kong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis Indonesia menyapu bersih kemenangan saat menghadapi Hong Kong di Grup C Piala Uber 2024 pada Sabtu, 27 April. Kemenangan Komang Ayu Cahya Dewi yang turun di partai terakhir membuat timnya menang dengan skor 5-0.

Gregoria Mariska Tunjung menjadi penyumbang poin pertama. Sempat kaget karena lawan yang dihadapi tunggal kedua Hong Kong, Yeung Sum Yee, pemain yang akrab disapa Jorji memastikan kemenangan dalam 32 menit pertandingan dengan skor 21-15, 21-11.

"Saya tidak menyangka, hari ini Hong Kong menurunkan tunggal keduanya untuk melawan saya, dari kemarin saya mempelajari permainan dari tunggal pertama mereka, jadi tadi agak kaget. Bersyukur bisa mengatasi dia," kata Gregoria seperti dikutip dari keterangan tim media PBSI, Sabtu.

Berikutnya, pasangan Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto menggandakan keunggulan dengan mengalahkan Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam dengan skor 10-21, 21-10, 21-17. Mereka kecolongan game pertama karena terbawa permainan lawan dan merasa shuttlecock yang dipakai di pertandingan berbeda dengan saat latihan.

"Di game kedua dan ketiga, kami coba mengubah pola dan menerapkan strategi yang kami mau," ucap Lanny. "Tidak ada ketegangan tadi saat bermain dari awal. Kami coba fokus dengan individu masing-masing."

Kemenangan itu membuat Lanny / Ribka memperbesar keunggulannya atas pasangan Hong Kong itu menjadi 2-0. Sebelumnya mereka mengalahkan mereka di Swiss Open 2024 pada Maret lalu.

Berikutnya, Ester Nurumi Tri Wardoyo menambah keunggulan bagi Tim Merah Putih dengan mengalahkan Saloni Samirbhai Mehta dengan 21-14, 21-12. Dia mampu tampil mendominasi pertandingan.

Ester mengaku dirinya bermain rileks meski tetap merasakan ketegangan. Hal itu karena Indonesia sudah unggul 2-0 berkat kemenangan yang diraih sebelumnya. Ia pun bersyukur bisa turut menyumbang poin untuk tim.

Setelah banyak melakukan kesalahan sendiri di awal-awal pertandingan, Ester bisa beradaptasi dengan pertandingan dan kondisi lapangan, sehingga bisa mengeluarkan kemampuannya.

"Di gim kedua awal fokus saya sempat agak menurun dan lawan juga mengubah pola dengan bermain lebih cepat. Saya pun langsung mencoba menambah kecepatan untuk mengimbanginya," kata Ester.

Dua partai terakhir, pasangan Meilysa Trias Puspitasari / Rachhel Allessya Rose dan pemain tunggal Komang Ayu Cahya Dewi. Mereka mengikuti rekan-rekannya dengan menyumbang poin untuk menyempurnakan kemenangan yang diraih Indonesia atas Hong Kong di Grup C Piala Uber 2024.

Setelah kemenangan ini, Gregoria dan rekan-rekannya akan jeda sehari, sebelum menghadapi laga kedua grup pada Senin, 29 April, melawan Uganda, yang sebelumnya kalah 0-5 dari Jepang di pertandingan pembuka, Sabtu.

Jadwal dan hasil pertandingan Indonesia vs Hong Kong di Grup C Piala Uber 2024 di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Sabtu, 27 April 2024.

Gregoria Mariska Tunjung vs Yeung Sum Yee, skor 21-15, 21-11

Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto vs Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam, skor 10-21, 21-10, 21-17

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Saloni Samirbhai Mehta, skor 21-14, 21-12

Meilysa Trias Puspitasari / Rachel Allessya Rose vs Lui Lok Lok / Ng Wing Yung, skor 21-16, 20-22, 21-18.

Komang Ayu Cahya Dewi vs Liang Ka Wing, skor 21-16, 21-17.

